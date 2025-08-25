浙江魯迅故里抽煙網紅墻畫遭投訴引熱議　紹興市文旅局回應

浙江省紹興市的魯迅紀念館一面魯迅手裏夾着香煙的網紅打卡牆遭投訴，投訴人表示這幅魯迅抽煙的牆畫不妥，有引導人室外聚集抽煙危害他人健康的風險，事件隨即引發廣泛爭議。紹興市文旅局表示，會在廣泛聽取民意的基礎上做出決策，不會因為一個人的投訴而盲目更換，「是否修改目前還沒有通知，會在全面統籌後再做出決策。」



浙江魯迅故里抽煙網紅墻。（CFP）

投訴魯迅紀念館抽煙網紅打卡牆的遊客孫女士對內媒表示，自己是一名控煙志願者，平時經常關注公共場所禁煙的話題。為了讓投訴更有可行性，孫女士稱自己查詢了很多有關魯迅的版畫，無意間發現了魯迅抽煙原圖煙紋更小，而且有書房背景，「原畫是在室內吸煙，而不是室外公共場合吸煙。」

網民投訴。

她認為，牆畫去掉背景，有引導人室外聚集抽煙危害他人健康的風險，還有誤導青少年之嫌，要求對牆畫進行更換。

浙江魯迅故里。（CFP）

事件在網絡上引發爭議，不少網民表示沒必要，不如直接落實禁止公共場合抽煙：「要管的應該是點煙打卡的遊客」「也能理解但沒有必要，還不如直接禁止抽煙效果來得快。」

亦有網民直接表示並不支持更換：「魯迅那麼多值得模仿的點，偏偏你只看到他的煙」「這麼容易被誤導，你家長是幹啥用的」「跟給大衛和維納斯穿衣服的是同一批人。」「先把封閉公共場所禁止吸煙落實一下唄！盯着一幅畫幹嘛？」

浙江魯迅故里抽煙網紅墻。（CFP）

8月25日，紹興市文旅局的一名職員表示，今天上午收到了來自全國各地的電話，「都表示這是歷史的客觀現實，而且也是紹興魯迅故里旅遊的一張名片，要求不能因為一個人的投訴盲目做出決策。」大家的意見一致要求不需要修改，文旅局也會在廣泛聽取民意的基礎上做出決策，不會因為一個人的投訴而盲目更換，「是否修改目前還沒有通知，會在全面統籌後再做出決策。」

有網民提醒，就牆畫引發的「公共場所點煙打卡」行為，更值得關注。

央媒發表評論文章指，不能拿近百年之後的公共文明規範，來要求歷史人物，又稱宣傳控煙是一回事，拿控煙來綁架魯迅先生、限制藝術創作，讓相關部門疲於奔命，那是另外一回事兒。那些為了逞一己之快而浪費公共資源的投訴，該消停消停了。