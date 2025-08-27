遊客玩笨豬跳疑斷繩落水　目擊者稱墮下高度超40米　景區暫停營業

湖北宜昌西陵峽景區有遊客體驗「笨豬跳」（蹦極；高空彈跳；Bungy Jump）項目時，疑因繩索斷裂墮入水中，她之後被工作人員撈起，水面有明顯血漬。

8月26日，夷陵區文化和旅遊局通報稱，受傷遊客已送院治療，無生命危險，景區已暫停營業。



事發於8月26日，西陵峽快樂谷景區內。《瀟湘晨報》報道，目擊者小何介紹，一名女遊客體驗「笨豬跳」時，跳下去第一次反彈上來，繩索未斷，然後自然下落，第二次反彈時，安全綁帶和繩索的連接處斷開，人撞到欄桿後再跌落水中。

女遊客體驗「笨豬跳」時疑因繩索斷裂墮入水中，她之後被工作人員撈起，水面有明顯血漬。（小紅書）

小何稱，女遊客被撈起後，山上的工作人員拿着擔架陸續下山，整個過程約5分鐘，此時女遊客躺在平台上哭喊，「哭了幾聲，聲音還是很大，大腿處有血跡，手也動了的，後面被抬上擔架」。

事發地附近的商戶稱，是遊客沒有扣好安全帶導致出事。轄區峽口派出所工作人員表示，「 人沒事，繩子沒斷，不想相信網上的一些東西，肯定是有誇張了的」。

目擊者稱，「斷開」的繩索第二次反彈高度大概在旁邊的橋墩頂部平行處。（瀟湘晨報）

另據《三湘都市報》報道，有目擊者稱，該名女遊客跳出跳台後正常下落，隨後反彈，再次下落時墮入水中，「墜落高度超過了 40 米，已被送到醫院救治了」。

8月26日，西陵峽快樂谷景區發布停業維修通知，即日起進行設備全面檢修與維護，恢復營業時間將另行通知。

西陵峽快樂谷景區「笨豬跳」（蹦極）項目。（微信公眾號＠宜昌西陵峽快樂谷）

同日，夷陵文旅局發布情況通報稱，西陵峽快樂谷景區一名遊客體驗蹦極項目時受傷。該遊客已被及時送往醫院接受治療，無生命危險。目前，景區已暫停營業，事故原因正在調查。

官方介紹稱，宜昌西陵峽快樂谷旅遊區成立於1998年，位於湖北省宜昌市國家級風景名勝區、4A 級風景區——西陵峽口風景區內，經營的項目包括三峽蹦極、懸崖飛輪、懸崖漫步、飛天滑索、峽谷滑道等，是集觀光旅遊、極限運動、住宿餐飲、休閒度假、拓展培訓於一體的綜合體驗式旅遊區。