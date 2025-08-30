狗狗勤勞「打工」25天賺了千元人民幣！存款已經超過萬元

廣州寵物狗因為打工賺錢意外走紅。牠最大的興趣不是玩球，而是撿瓶子，目前累積共賺到超過1萬1300元人民幣，被網友笑稱是真正的「招財狗」。



從影片畫面顯示，狗狗撿瓶子的動作相當熟練，看到空瓶會立刻叼回家，若瓶子過大，甚至只會咬住瓶身提手，靈活度十足。



狗主人透露，幾年前愛犬開始撿瓶子的習慣，源於一次偶然經歷。當時有拾荒者用一塊肉交換了牠叼回來的瓶子，從此牠誤以為瓶子能換食物，開始每天主動尋找瓶子。

廣州一隻寵物狗因為打工賺錢意外走紅。（影片截圖）

廣州一隻寵物狗因為撿瓶子賺錢意外走紅。（影片截圖）

現在無論天氣如何，牠總要在出門時先到停車場或商店附近找瓶子，短短25天竟替主人賺了1300多元人民幣。由於住家周邊人流量大，瓶子來源充足。據了解，狗狗一天至少出動三次，每次約20分鐘，效率驚人。

主人近日再度上傳影片，表示狗狗僅兩天，就靠撿瓶子賣得70元人民幣，目前累積「存款」超過1萬1300元人民幣。