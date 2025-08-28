法國航空弄丟行李！網紅燒二千元港幣買必需品　用ChatGPT學索償

台灣百萬YouTuber「見習網美小吳」近來又成為網友熱議焦點，不過這次不是因新影片企劃，而是因為旅途中發生「行李離奇失蹤」的烏龍。他日前前往巴黎旅遊，卻在下機後發現自己的行李箱不翼而飛，讓他無奈自嘲「綜藝之神再度光臨」，意外掀起粉絲討論。



小吳近日飛往巴黎，卻遇上法國航空把行李弄丟的窘境。他在Instagram限時動態中無奈直呼：「我真的是…綜藝之神不斷降臨。」原本只是自嘲，隨著時間越拉越長，他也越來越焦急，不斷喊話「巴黎別鬧喔！我的行李咧？」畫面中更見他神情憔悴，眼神死寂。

百萬YouTuber見習網美小吳飛往巴黎竟遇上行李失蹤風波，不僅自嘲「綜藝之神再度降臨」，還怒罵法國航空。（IG@beauty___wu）

由於衣物、化妝品與眼鏡全放在行李箱內，他只好額外花費約8千元新台幣（約2000元港幣）購買必需品，還上網求助ChatGPT，練習如何用英文向航空公司申請理賠，過程既荒謬又讓粉絲哭笑不得。他苦中作樂地分享：

「自己明明就有的東西，現在還要花錢再買一次。」



隔日，他再度回到機場尋找行李，卻遇到更傻眼的狀況：航空公司人員遠遠指著一個行李箱說「來！你的行李」，結果一看根本不是他的，讓他氣到爆粗口：「乾XX法國航空你夠了！」不少粉絲看完他的分享紛紛私訊安慰，並透露「這種情況一點都不意外」，甚至有人抱怨理賠程序相當棘手。小吳則打趣地說，之後會把完整經歷整理在影片中，提醒大家別在網路上等「行李連載」。

