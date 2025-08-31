79歲翁為相親極粗暴篡改回鄉證｢年輕10年｣　與對象羅湖過關被查獲

國家移民管理局近日公布羅湖口岸發生一宗離奇案件，一名持回鄉證（港澳居民來往內地通行證）的79歲老翁相親後為了隱藏自己真實年齡，竟然用最原始粗暴的手法篡改回鄉證上的出生年份，他與相親對象「翠花」過關來港時當場被查獲。



一名持回鄉證（港澳居民往來內地通行證）的79歲老翁過關來港時當場被查獲。（國家移民管理局）

報道指，事發當日，滿頭白髮的程阿伯拉著相親對象「翠花」滿臉甜蜜地來到深圳羅湖口岸，打算一同出境（赴香港）遊玩。

移民管理警察發現，在程阿伯的證件上，有一處極其明顯的修改。出生年份那一欄竟明目張膽地貼著一個寫著數字「5」的小紙塊。

經核查，移民管理警察發現，證件上原本的出生年份是1946年，即今年79歲，程阿伯竟將自己的出生年份改成1956年，小了整整10歲。

據程阿伯描述，自從妻子去世後，這麼多年來他一直孤身一人。為了讓他有個伴，孩子們為他安排了相親對象——翠花。只一眼，「翠花」的一顰一笑便深深刻印在了他的腦海裡。兩人相談甚歡，甚至約好過幾日一同出境遊玩。

可是接下來，「翠花」不經意的一句話卻讓程阿伯如墜冰窖。「我就想找一個年紀相當，六十多歲的老伴共度餘生。」

癡情的程阿伯為了博得「翠花」的芳心，就採用了最原始的方法，將修改好的數字貼紙粘貼到了證件的出生年份上。

事後叮囑警察不要告訴翠花

報道指，因程阿伯初次違法，且危害後果輕微並及時改正。深圳邊檢總站羅湖邊檢站根據相關規定，對其違法行為不予行政處罰，並進行教育。

報道指，程阿伯後悔不已，但還不忘叮囑移民管理警察，「能不能不要把這個事情告訴翠花？」「怕她知道後會嫌棄我老」。