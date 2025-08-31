上海米芝蓮一條通心粉賣2000元？　KOL被指標題黨：損害餐廳名譽

有內地某KOL拍片稱，上海一間米芝蓮餐廳「一根通心粉價值2000元」，引起熱議。涉事餐廳表示內容不實，已嚴重損害餐廳名譽，並推測對方是點了十幾道菜的套餐，「單點一份是388元，也不止一片（通心粉）」。



該KOL在社交平台上發布一段通心粉上桌的過程，並起題為「上海價值2000元的一根通心粉」。影片可見，餐廳侍應直接在桌旁將通心粉從鍋裏放在碟上，每碟只有一條，正在拍片的KOL見狀立即輕聲說「啊？別告訴我這是一人一個，等一下這不會就是（今晚的主食）」。通心粉上桌後，侍應表示「你們吃完這個麵之後啊，可以拿旁邊的麵包蘸到醬汁裏吃」。

餐廳侍應直接在桌旁將通心粉從鍋裏放在碟上，每碟只有一條。（影片截圖）

正在拍片的KOL見狀立即輕聲說「等一下，這不會就是（今晚的主食）」。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，涉事的是一間米芝蓮二星餐廳。工作人員表示，該名KOL所述內容不屬實，「純粹是標題黨」，片中顯示的菜式為「經典番茄意麵」，按照KOL手上的收據推測，她點的是14道時令菜式的套餐。

套餐中包含贈送的菜式共約17道，其中就有「經典番茄意麵」。「經典番茄意麵」在店內單點一份是388元，麵的份量也會比套餐內多很多，即使單點也不可能達到2000元每片的高價。

每碟只有一條通心粉。（影片截圖）

工作人員表示，該名KOL發布的不實信息已經嚴重損害餐廳名譽，他們將與平台交涉要求下架不實信息，同時希望網民不要被錯誤信息引導。