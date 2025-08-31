中國遊客瑞典採食野生蘑菇　8人中毒　醫院稱｢非常罕見｣啟動應急

瑞典北部城市基律納8月26日發生一宗大規模蘑菇中毒事件，8名來自中國的自駕旅行團遊客，在當地採摘並食用野生蘑菇後出現明顯中毒症狀，被緊急送往基律納醫院救治。院方在評估情況後，啟動危機應變模式，並將部份患者轉送至區內其他醫院。



基律納醫院急診科主任海倫娜·弗雷德里克松·奧格倫表示：「接收如此大規模的蘑菇中毒群體非常罕見，我從未遇到過類似情況。」院方解釋，該市醫院僅有18張病床，突如其來的8名急診病人已接近承載極限，醫護必須立即調配內部資源，必要時尋求其他城市醫院協助。

院方指出，目前尚未確定遊客誤食的蘑菇種類及採摘地點，「醫療系統的重點始終是觀察患者癥狀並提供救治，這些遊客當時已出現清晰的中毒跡象，但我們尚未知曉蘑菇的具體來源。」

醫院外停放的中國車牌車輛。

瑞典蘑菇顧問魯特·福克（Rut Folke）提醒，基律納所在的北博滕地區雖然蘑菇總量有限，但仍存在致命毒菇，「在北博滕地區的內陸地帶，常見的致命毒蘑菇包括白毒蠅傘和毒鵝膏」，兩者均含有可嚴重損傷肝臟的鵝膏毒素；另有部份含奧雷蘭毒素的蘑菇則主要危害腎臟功能。

據瑞典社會事務局統計，當地每年約有40人因蘑菇中毒就醫，這次涉及8名患者的集體事件極為罕見。醫療部門目前尚未公布中毒遊客的具體健康狀況，院方則表示，由於部份患者已轉院，因此暫時無法提供更多資訊。

資料顯示，毒蘑菇中毒的症狀差異甚大，常見包括惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉，以及視覺模糊、精神錯亂等，嚴重者可導致肝腎衰竭甚至死亡。臨床上部份中毒案例會出現「假愈期」：患者在急性胃腸炎症狀緩解後，實際上體內肝腎功能仍在惡化，若延誤救治，後果可能致命。

此外，小紅書中有不少用戶分享「瑞典採蘑菇攻略」，形容在當地森林採菇是「必試體驗」，但專家提醒，即使是經驗豐富的瑞典人也會依賴專業檢測來判斷安全與否，對缺乏經驗的外國遊客而言，貿然採摘和食用風險極高。

目前北博滕地區醫療部門尚未公布患者具體狀況與人數分布。奧格倫表示，由於部分患者已被轉送至其他醫院，院方暫無更多訊息可提供。