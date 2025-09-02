天津漢網購¥5樹脂補牙口腔變「年糕」　診所：拆除或致牙齒全脫落

天津一名男子為了省錢，竟花5元（人民幣，下同）網購材料自行補牙，導致口腔內猶如長出「烤年糕」。



《荔枝新聞》報道，經營牙科診所的劉女士稱，當時大叔到診所求醫，其牙齒都被樹脂包裹，「他舍不得花錢鑲牙，花5塊錢買的材料捏的」，牙醫都不敢幫他拆除外層樹脂，因為一旦拆除，可能會導致牙齒全部脫落。

天津一名男子花5元網購材料自行補牙，導致口腔內猶如長出「烤年糕」。（影片截圖）

劉女士又稱，大叔曾到牙科醫院求診，「他說醫院也不敢動，我說那也沒辦法了」，提醒大家有問題一定要看專業牙醫。

事件引起熱議，有網民提到，樹脂補牙需要用光固化機照射讓樹脂定型，猜測該名大叔應該只用樹脂填充，沒有用紫外線照射，樹脂便在口腔內化開，隨時間慢慢凝固，變成半軟不硬的年糕狀。

據介紹，樹脂補牙需要用光固化機照射定型。（影片截圖）

據介紹，樹脂補牙需要用光固化機照射定型。（影片截圖）

網民睇法：

看牙太貴了

想省錢也不能這樣吧

這是塗好樹脂 在嘴裏又化了？

5塊錢也能信啊

感覺他把膠水直接到嘴裏一樣

補牙拔牙是可以走醫保的

我一個月工資都不夠弄一顆牙齒

