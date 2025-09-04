北京杜莎夫人蠟像館突發停業公告　館內一眾「明星」具體去向未明

杜莎夫人蠟像館於1835年在英國倫敦創立，憑借蠟像制作工藝，還原世界範圍內各個時期政治、娛樂、體育、時尚等領域知名人物，在全球多個城市均設有展館。然而周四（4日），北京杜莎夫人蠟像館突發停止營業公告，網友關心館內一眾「明星」們的具體去向。



公告表示，自開業以來，北京杜莎夫人蠟像館以匠心獨運的蠟像工藝和沉浸式互動體驗，細膩而生動地記錄並傳承中國精神。作為北京前門大街首個國際化娛樂地標，它亦開創了「文化、教育、旅遊」多元體驗融合的創新模式。

不過，經審慎考慮，由於租約到期以及品牌戰略的規劃調整，北京杜莎夫人蠟像館將從2025年10月1日起永久關閉，「然而，請相信集團為全球景點客人打造世界級難忘體驗、鑄就珍貴回憶的初心，始終炙熱而堅定」。

北京杜莎夫人蠟像館突發停止營業公告。（微博）

公告又透露，閉館後，大部分名人蠟像將移至中國其他地區的杜莎夫人蠟像館續寫輝煌，少數蠟像也會「榮休」妥善保存，遊客們可以前往上海杜莎夫人蠟像館、香港杜莎夫人蠟像館及武漢杜莎夫人蠟像館，延續這場星光熠熠的名人奇妙之旅，「敬請期待杜莎夫人蠟像館這一備受喜愛的品牌，即將帶來的更多驚喜消息」。

據報道，北京杜莎夫人蠟像館票價從60元到139元人民幣不等，設有費翔、張頌文、張傑、羅雲熙、鄧超、尚雯婕等明星的蠟像，還設有「體育巨星」主題區，陳列李娜、姚明、碧咸、高比·拜仁等體育名人蠟像。對此，不少網友在詢問蠟像的後續處理。目前官方尚未透露這批蠟像的具體去向。