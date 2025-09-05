中國遊客毛里裘斯獨救墜崖德國青年　未挽回一命仍獲逝者父親感激

毛里裘斯8月的印度洋風光令人陶醉，然而，一場突如其來的悲劇卻讓來自陝西的遊客周先生難以忘懷。他在社交媒體分享的一段搜救經歷引發廣泛關注：為尋找一名墜崖的德國青年，他在荊棘叢生的懸崖下艱難探索，最終發現遺體，並陪伴悲痛欲絕的父親。周三（3日）晚，周先生向內媒詳細講述了這段經歷，並感慨道作為父親，他能體會那位老人失去兒子的痛苦，又指這件事提醒所有登山愛好者安全第一，背後是一個家庭的牽掛。



8月12日，周先生在毛里裘斯一處山峰遊玩，準備用無人機拍攝風景時，一名神色慌張的外國青年跑來求助。通過翻譯軟件，周先生得知其同伴從山崖墜落，對方希望用無人機協助搜尋。事發突然，周先生立即跟隨青年趕往事發平台，得知墜崖地點後嘗試放飛無人機。然而，山上風大，迷你型無人機難以穩定飛行，僅飛十餘米便失控收回。青年表示已呼叫救援直升機，建議周先生不必再幫忙。

作為資深徒步愛好者，周先生憑藉豐富的山地經驗，擔心救援延誤可能錯過搶救時機，決定親自下崖搜尋。儘管同伴因地形複雜與語言不通反對此舉，他評估後仍獨自沿懸崖邊小心探索。

影片顯示，崖下荊棘密布，灌木刮傷周先生手臂，他每一步都小心翼翼，抓著樹根緩慢下行，一邊大聲呼喊「Hello」，卻無人回應。約下行數十米後，他發現一具側躺的人影，確認為一名身高約1.9米的青年，已無生命跡象，臉色蒼白，體溫全無。無力獨自搬運遺體的周先生拍下周邊地形，返回崖上尋求幫助。

外國向周先生求助。（揚子晚報）

正在此時，一位老人焦急趕來，稱正在尋找失聯一個多小時的兒子。通過照片辨認，老人確認墜崖者正是其子雨果，悲痛欲絕，懇求周先生帶他前往。周先生考慮到山路陡峭危險，起初與他人勸阻老人下崖。但救援直升機因樹冠過密無法精確定位，老人心急如焚，周先生於是帶路，護送老人到遺體旁。老人見到兒子遺體瞬間崩潰，嚎啕大哭，周先生在一旁扶著他，用簡單英語安慰，直到消防人員趕到。

遊客遺體。（揚子晚報）

事發次日，周先生原計劃前往馬達加斯加，但心繫雨果父親，聯繫對方確認是否需進一步協助，獲悉無需配合。十餘天後，毛里裘斯警方通過視像電話了解詳情，稱讚周先生的勇敢並邀請他再次到訪該國。雨果的父親也發來訊息，告知已為兒子舉辦葬禮，感謝周先生的幫助，並附上葬禮與雨果生前照片。周先生回信安慰，邀請老人來西安遊玩。

雨果父親給周先生發送的感謝信。（揚子晚報）

年近40的周先生表示，這次經歷讓他感觸頗深，雖然語言不通，但情感相通，「我有個10歲的兒子，太能理解老人失去孩子的痛楚」。回國後，他在家人建議下公開影片，呼籲登山與徒步愛好者在未開發山區務必確保安全，「每個人背後都是一個家庭」。