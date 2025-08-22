殘疾男靠拾荒維生資助12歲小女孩上學爆紅　女孩突然過世網民悲痛

2023年寧夏中衛殘疾拾荒者胡雷在甘肅靖遠做公益時，與受資助的10歲小女孩薛某某的一段影片曾令無數人落淚。影片中，薛某某將手中的牛奶遞給胡雷，並為他插上吸管，當她得知眼前的人就是她的資助人時，她忍不住淚流滿面，胡雷則安慰她「姑娘不要哭，不要哭」，胡雷的大愛和女孩的乖巧體貼令無數網民為之動容。



遺憾地是，近日12歲的薛某某因與家人爭執後離開家中，家人報警後警方最終在薛某某家中附近的水池找到她，但已經沒有生命跡象。目前，死亡原因正在進一步調查中。



內媒報道指，胡雷知道消息後情緒失控嚎啕大哭，稱將她當成自己的孩子，資助了她兩三年，每個月給她1000元，「現在心比刀子割更難受」，胡雷計劃明日赴殯儀館送花籃，還將湊2萬元幫扶女孩家庭。



2023年寧夏中衛殘疾拾荒者胡雷在甘肅靖遠做公益時，與受資助的10歲小女孩薛某某的一段影片曾令無數人落淚。

8月22日靖遠警方通報，8月18日23時28分，北灘鎮村民薛某撥打110報警稱，早上8點多，其孫女薛某某因輔導作業與家人發生爭執後離開家中，至今未歸，請求尋找。接警後，北灘派出所立即出警，與屬地鎮村幹部和群眾全力搜尋。

薛家有6個孩子，平時跟著爺爺奶奶生活。自薛某某受胡雷資助後，胡雷與其他公益人多次去薛家中探望，送去食品等物資和錢款。一個多月前，胡雷再去薛家時，當日薛某某因補課，二人未能見面，「之前每次去，分別時，薛某某都會哭。」

8月20日7時50分許，在其家附近一水池內發現薛某某，已無生命體徵。

胡雷得知薛某某的死訊後十分悲痛。胡雷稱，一直把她當成自己的孩子，每個月給她1000元，持續兩三年，「心比割刀子都難受」。

薛某某生前就讀的靖遠某中學老師稱，該女孩的家庭比較特殊，父母離異之後兄弟姐妹分別跟父母生活。老師們將前往學生家中慰問，對女孩的離世萬分痛惜。

據該知情人回憶，今年上半年，他們去薛家探望時看到，薛某某的爺爺奶奶在學校附近租了房子，照顧孩子上學，牆上掛滿了獎狀。

據此前報道，胡雷自幼罹患小兒麻痺，身體嚴重受到影響，從此只能拾荒、擺攤維生，而他賺來的多數所得幾乎全部捐出，16年來捐贈的金額超過100萬元（人民幣，下同），原因是希望「大家過得比我幸福」，被網民稱讚是「跪著的巨人」。

內媒《錢江晚報》則發評論指，悲劇從來不是孤立事件，「一個曾被善意照亮的女孩，最終走向水池深處，暴露的是多重責任的缺位。」

文中指出，孩子父母離異後，孩子由祖輩撫養，親情支持斷裂，情緒出口封閉，「一次作業爭執成為導火索，卻無人察覺其背後積壓的心理重負。父母之責，不在是否離婚，而在離異後是否真正承擔起情感監護的義務。」

文中質疑，學校方面，雖有老師表示將慰問家屬，但事前是否對薛某某這樣的孩子提供幫助？包括心理層面的。

文中提到，胡雷的善是純粹的，但純粹的善未必能穿透複雜的現實困境，「公益若只依賴個體善行，缺乏系統支持，便如孤燈照夜。公益的本質，是喚醒系統性的社會關懷，建立「物質-心理-社會」三維支持體系：公益組織應加強受助者跟蹤評估，社區要構建鄰里互助網絡，政府則需完善兒童保護體系。」

文中強調「光有個體善行不夠，我們缺的是一張兜住脆弱的網。」

網民點睇：

看到資助她的人她就哭了，這個女孩真的善良感恩。

不要再給這家人錢了，花不到可憐的小女孩身上。

對農村兒童的心理健康理應有更多關注。同時，具體到這次事件本身，不宜草率宣揚「走向水池深處」。就在幾天前才發生了未成年兒童逼奸不成殺害同班同學的事件，所以真相非常重要。

