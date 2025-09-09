廣州長隆黑猩猩怒掟大石頭1歲童受傷　園方：牠較聰明會藏匿石塊

近日，一名女子帶著1歲多的孩子在廣州長隆野生動物世界遊玩時，途徑黑猩猩區，被黑猩猩扔出的石頭砸中，導致孩子手指受傷，長隆集團工作人員證實事件。



廣州長隆有黑猩猩丟石頭。（新京報）

一名1歲幼童遭石頭打中，手部受傷。（澎湃新聞）

一名1歲幼童遭石頭打中，手部受傷。（新京報）

廣州長隆有黑猩猩丟石頭。（新京報）

內媒報道，據該名女子稱，事發時正好遇到飼養員叫黑猩猩返回室內，有一隻猩猩不願意回去，飼養員一直在很大聲地喊它進去，想不到黑猩猩撿石頭砸人。

現場影片顯示，黑猩猩在草叢裡摸索一陣後，手裡拿著一塊約有黑猩猩手掌大的石頭走向觀眾，隨後有人稱「它拿著一個大石頭打過來了，快點走，快點走」。

該女子稱，經人提醒後，她立刻把嬰兒車調頭遠離，但黑猩猩扔出的石頭還是砸中了孩子拿著氣球的手，導致手部食指破皮流血。她表示，在聯繫園區醫生後，有醫務人員為孩子的傷口進行了消毒處理。

有網友表示該黑猩猩確實是「暴脾氣」，此前也有過扔石頭的行為。該女子則認為，事發時人較少，也沒有人對黑猩猩進行挑逗，但仍然被扔石頭砸中，園區應當將該情況張貼在醒目位置來警示提醒遊客。

廣州長隆的黑猩猩曾被拍到手持樹枝等工具。（新京報）

長隆集團工作人員回應稱，確實發生了黑猩猩向遊人扔石頭的情況。工作人員表示，成年的雄性黑猩猩確實脾氣比較暴躁，在生氣時會出現扔東西的情況，「我們工作人員每天開園前都會對黑猩猩展區進行排查，將可能會被投擲的石頭等物品帶走，展區也有保育人員會進行安全講解和提示。但黑猩猩比較聰明，會在展區綠化帶裡藏匿石頭，也會用樹枝等工具挖地上的石塊，如果出現扔東西的行為，管理員也會立刻提醒大家遠離」。

廣東長隆野生動物園曾被拍到有一隻黑猩猩用竹竿打雀。（影片截圖）