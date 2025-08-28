長隆黑猩猩捧打雀　同類做「和事佬」勸交未果　網民侃：職場欺凌

8月26日，廣東長隆野生動物園有黑猩猩手持竹竿多次擊打雀鳥，另一隻黑猩猩做「和事佬」上前勸交未果。園方介紹，一隻黃嘴鸛鶴因誤入黑猩猩領地被打，目前正在動物醫院救治，暫無生命危險。



《紅星新聞》報道，長隆野生動物園一隻黑猩猩用竹竿打雀，多名遊客目擊整個過程。影片顯示，雀鳥起初還在掙扎，但被多次敲打後一動不動，此時另一隻猩猩上前勸交，用手撫摸打雀的猩猩，但後者不聽勸。現場有遊客大喊「不要打啦！打死啦？」，隨後黑猩猩將鳥扔出籠外，工作人員迅速將鳥抱走救治。

廣東長隆野生動物園，一隻黑猩猩用竹竿打雀。（影片截圖）

廣東長隆野生動物園，一隻黑猩猩用竹竿打雀。（影片截圖）

來自青海的遊客馬女士介紹，事發於8月26日中午11時23分左右，她在園區南門附近目睹猩猩打雀並用手機拍攝整個過程。影片在社交平台流出後，不少網民對黑猩猩使用工具打雀的行為表示驚訝，也有人對其同伴勸交的行為感到有趣。

馬女士稱，黑猩猩將該隻雀鳥扔出籠外，由工作人員帶走救治，「那隻鳥沒有死，被黑猩猩給扔出來了」。

黑猩猩用竹竿打雀，有同類上前摸頭安撫「勸交」。（影片截圖）

黑猩猩用竹竿打雀，有同類上前「勸交」。（影片截圖）

8月27日，長隆野生動物園工作人員表示，被黑猩猩攻擊的是一隻黃嘴鸛鶴，當時誤入黑猩猩領地才被打，「黑猩猩有比較強的領地意識，對外來的鳥進行攻擊」。黃嘴鸛鶴已被送往動物醫院救治，正在恢復中，暫無生命危險。

黃嘴鸛鶴擁有黃喙紅臉，喙長且尖部向下彎曲，雖然平時動作緩慢而謹慎，但牠們有極快的吞咽反射，可以在0.025秒內咬合喙，是水上狩獵的好手，多捕捉魚、蛙、爬行動物、甲殼類及昆蟲等為食，偶食水生植物。

黃嘴鸛鶴。（廣州日報）

野生黃嘴鸛鶴主要棲息於湖泊、河流、水塘等淡水水域岸邊淺水處及其附近沼澤和草地上，非繁殖季節也常出現在農田和耕地，偶爾出現於沿海海邊和鹽堿地上。營巢於水域附近的樹上或城鎮附近。黃嘴鹮鸛2016年被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，為無危（LC）等級。