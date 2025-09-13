虎撲舉辦「男神大賽」　175公斤美食網紅擊敗梁朝偉、吳彦祖奪冠

體育社群平台「虎撲」近日舉辦的男神大賽掀起熱議，體重達175公斤的美食網紅「良子」以近60萬票的驚人票數，領先蔡徐坤、彭于晏、吳彦祖等知名藝人，引發網路熱烈討論。虎撲官方已出面澄清，強調所有票數皆為網友自主投票，並未發現「刷票」情形。



據了解，虎撲用戶多為男性，許多人認為這種男神投票反應的是「普通男性也可以當男神」，也有不少用戶認為只是用戶不想讓中國男星成為中國男神，而且也是給正在減重的良子一點鼓勵。



體育社群平台「虎撲」近日舉辦男神大賽。（虎撲官網）

據了解，截至13日下午3時，「良子」以超過58萬7346票穩居冠軍，男星蔡徐坤、電競選手王淳煜（Ame）分居二、三名，胡歌排名第六、周杰倫以近25萬票拿下第七名。彭于晏、劉德華、梁朝偉、吳彥祖等都在十名之外。

內媒整理，「良子」來自河北，曾經以唱歌走紅後轉型為美食網紅，但也因長期暴飲暴食，體重一度飆升至190公斤，被粉絲暱稱「良子大胃袋」，現減重為175公斤。

175公斤美食網紅「良子」居男神票選之冠。（微博）

據了解，本次男神大賽分為「中國男神」和「海外男神」兩個類別。活動規則包含海選及正式投票兩個階段，用戶每日可獲得10票基本票數，完成指定任務後可獲得額外票數。虎撲平台特別說明，最終排名將綜合評分人數與評分係數決定，並非單純依據得票高低排序。

值得關注的是，虎撲第十屆女神大賽於前段時間落幕。《原神》芙寧娜以黑馬之姿奪冠。