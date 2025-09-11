《三生三世》古裝男神于朦朧驚傳墮樓身亡　曾傳拒絕潛規則被雪藏

內地男星于朦朧憑內地劇集《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》而走紅，因靚仔外形而大受歡迎，但今日（11日）驚傳在北京墮樓身亡，消息令人震驚。

于朦朧憑內地劇集《三生三世十里桃花》而走紅。（劇照）

于朦朧有「古裝美男」之稱。（劇照）

于朦朧曾與陳鈺琪合作拍攝古裝劇《兩世歡》。（劇照）

于朦朧、鞠婧禕（《新白娘子傳奇》劇照）

據內地傳媒爆料，稱于朦朧9月10日晚與好友聚餐，11日凌晨2點多回臥室休息，並將房門反鎖，直至6點左右朋友散場後發現其不見，落樓後發現屍體，且身上袋着朋友的兩隻勞力士名錶，紗窗也被摳開，目前警方已排除刑事案件，具體原因還在調查中。于朦朧本人及其工作室均未對此事作出回應，有網民發現于朦朧昨晚9時多在微博仍有上線，而其工作室已於7月注銷，更惹來揣測。

內地傳媒爆料于朦朧墮樓身亡。（微博截圖）

瘋傳現場圖片。（微博圖片）

現年37歲的于朦朧來自新疆，自小學習鋼琴和大提琴，大學畢業於北京演藝專修學院。2013年于朦朧參加《快樂男聲》比賽獲得北京唱區冠軍，但在總決賽中止步10強。2015年于朦朧在大熱網絡劇《太子妃升職記》中飾演男二九王齊翰，人氣急升，之後接連參演了多部古裝劇，包括《三生三世十里桃花》、《軒轅劍之漢之雲》、《新白娘子傳奇》等，有「古裝美男」之稱。不過有指于朦朧在2020年曾拒絕女製作人的潛規則邀約，沒有背景的他慘被雪藏3年，因而錯過演員的黃金時期，由男主角淪為配角，如今傳出墮樓身亡，令人震驚！

于朦朧曾參演《永夜星河》。（劇照）

曾參演多部古裝劇。（微博@于朦朧）