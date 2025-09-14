全紅嬋成暨南大學新生 與體育學院院長蘇炳添合照留念
撰文：林芷瑩
出版：更新：
9月13日，暨南大學正式迎來2025級新生。奧運冠軍、國家級跳水運動員全紅嬋已到該校報到，成為一名本科生。
《廣州日報》報道，9月13日，暨南大學體育學院為每位新生拍攝入學紀念照，並送上入學明信片，邀請新生寫出大學的目標和願望，並舉行學院迎新大會。在迎新大會上，蘇炳添與全紅嬋合影留念。
今年2月24日，暨南大學發布《關於公示暨南大學2025年優秀運動員保送擬錄取名單的通知》，名單顯示，跳水運動員全紅嬋擬就讀運動訓練專業，運動員等級為國際級運動健將。該專業所屬體育學院院長為中國短跑名將蘇炳添。
今年5月，蘇炳添受訪時曾談及全紅嬋的培養問題，透露針對如全紅嬋這樣特別優秀的國家運動員，學院會採取另外一種培養模式，未來還會面向高水平選手開設「二沙精英班」，提供有針對性的學習指導。
除了蘇炳添、全紅嬋外，奧運跳水冠軍謝思埸、陳艾森同為暨大校友，田徑運動員嚴海濱、吳瑞庭等名將也在此求學。
全紅嬋慘遭騙徒用AI假冒帶貨賣雞蛋 大量粉絲中招下單近5萬張｢全紅嬋練瘦了｣衝上熱搜 po訓練健身照引熱議全紅嬋缺席比賽兼發胖 跳水女皇高敏指｢這一關｣比減肥更難闖全紅嬋老家佔地千二呎別墅開建 地皮為東京奧運奪冠獎勵