全紅嬋成暨南大學新生　與體育學院院長蘇炳添合照留念

9月13日，暨南大學正式迎來2025級新生。奧運冠軍、國家級跳水運動員全紅嬋已到該校報到，成為一名本科生。



《廣州日報》報道，9月13日，暨南大學體育學院為每位新生拍攝入學紀念照，並送上入學明信片，邀請新生寫出大學的目標和願望，並舉行學院迎新大會。在迎新大會上，蘇炳添與全紅嬋合影留念。

9月13日，全紅嬋到暨南大學報道，成為大一新生，並與體育學院院長蘇炳添合照留念。（微信公眾號＠暨南大學）

今年2月24日，暨南大學發布《關於公示暨南大學2025年優秀運動員保送擬錄取名單的通知》，名單顯示，跳水運動員全紅嬋擬就讀運動訓練專業，運動員等級為國際級運動健將。該專業所屬體育學院院長為中國短跑名將蘇炳添。

暨南大學。（微信公眾號＠暨南大學）

今年5月，蘇炳添受訪時曾談及全紅嬋的培養問題，透露針對如全紅嬋這樣特別優秀的國家運動員，學院會採取另外一種培養模式，未來還會面向高水平選手開設「二沙精英班」，提供有針對性的學習指導。

除了蘇炳添、全紅嬋外，奧運跳水冠軍謝思埸、陳艾森同為暨大校友，田徑運動員嚴海濱、吳瑞庭等名將也在此求學。