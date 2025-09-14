最臨近香港的內地高球場　深圳高爾夫俱樂部本月關閉土地規劃曝光

內媒《讀特新聞》報道，深圳高爾夫俱樂部9月12日發布公告，將於9月20日正式停止營業。這座擁有40年歷史、深圳首個高爾夫球場，即將畫上句號。此前深圳公布的計劃顯示，政府收回的部分土地將用於建設「香蜜湖新金融中心體育公園」。



深圳高爾夫俱樂部。（VCG）

深圳高爾夫俱樂部。（《讀特新聞》）

深圳高爾夫俱樂部。（《讀特新聞》）

深圳高爾夫俱樂部佔地約136萬平方米，坐落於深圳福田區中心地段，北接香蜜湖，東鄰福田CBD，距皇崗口岸僅8分鐘車程，是國內最臨近香港的高爾夫球場。

該球場是改革開放後中國最早獲批立項的高爾夫球會之一，被譽為「中國高爾夫的黃埔軍校」。球場連續多年舉辦Volvo中國巡迴賽等國際職業賽事，吸引了眾多世界頂尖球員。

報道指，隨著深圳土地開發資源日益緊張，早在2011年，就有16位深圳市政協委員聯名提案，建議在球場經營期滿後收回該地塊，按法定圖則轉為公園或高新產業用地。2015年2月，其30年使用年限到期；2019年1月，唯一《房地產證》被依法注銷，法律層面已無繼續運營依據。

部分土地用於建設「香蜜湖新金融中心體育公園」

報道指，近年來，香蜜湖片區南區進入實質性開發階段。2024年11月，《車公廟地區法定圖則》局部調整公示：原高爾夫球場西區約41萬平方米用地，將整體調整為公園綠地、軌道交通及交通設施用地——這正是規劃中的「香蜜湖新金融中心體育公園」核心區域。

深圳近期公佈的《2025年度土地整備計劃》中，將多個高爾夫球場納入低效用地盤整和非核心非法定功能用地調整重點項目庫。除福田深圳高爾夫球場西區外，寶安區已關停近8年的港中旅聚豪高爾夫球場也將被正式收回。