深圳皇庭廣場¥30億起拍無人競投　母公司陷債務糾紛

位於深圳福田的皇庭廣場向來是港人北上的熱點，但近年來皇庭國際陷入複雜的債務糾紛，導致皇庭廣場近日遭法院公開拍賣。

據介紹，皇庭廣場起拍價約30.53億元（人民幣，下同），共吸引4.8萬人圍觀，1人報名，於9月9日至10日開賣，但直至拍賣結束前也無人出價。平台頁面顯示，本次拍賣已流拍。



公開資料顯示，深圳市福田區中心區晶島國商購物中心（即皇庭廣場）於2013年開業，為深圳市皇庭國際企業股份有限公司（簡稱「皇庭國際」）子公司深圳融發投資有限公司名下資產。該項目位於深圳中心區，是深圳人耳熟能詳的商業購物中心。

深圳皇庭廣場30.53億法拍流拍。（京東資產交易平台）

司法評估報告顯示，該被拍標的物宗地面積42348平方米，證載建築面積80608平方米（其中地上商業14377平方米、半地下商業46417平方米、地下商業19813平方米），測繪報告總建築面積為136895平方米。該資產市場價值約43.61億元，以此計算，本次拍賣起拍價相當於打了7折。

《讀特新聞》報道，皇庭廣場此次被拍賣緣於其運營主體皇庭國際於2016年的一項借款合約糾紛，以及此後的債務糾紛。在此次拍賣前，皇庭廣場曾於2022年被兩次掛牌出讓，均未徵集到購買者。該資產出售價格從2022年的74.93億元降至如今的30.53億元，仍以流拍告終。

深圳皇庭廣場。（京東資產交易平台）

有分析人士表示，作為皇庭國際的核心資產，皇庭廣場此次法拍結果將直接影響皇庭國際債務化解進程。一旦拍賣成功，皇庭國際將徹底失去該資產的所有權，這將構成重大資產重組事項；若流拍，其資產價值可能進一步縮水。

皇庭國際曾發布關於債務重組及重大資產出售的進展公告稱，拍賣是否成交、成交價格等仍存在不確定性，因此仍不能確定該事項對公司的具體影響。公司將根據該事項的後續進展情況及時履行信息披露義務。