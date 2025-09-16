少年家困無法買名牌書包　母親親手縫製「NIKE」標誌連官方也致敬

近日，網友劉先生（網名「白瀟灑哥」）分享了一段關於母親為他手縫「NIKE」標誌書包的故事，引發網友熱議，影片讚好量突破800萬。劉先生回憶，少年時因家境困難無法購買名牌書包，母親親手縫製NIKE標誌，卻因同學嘲笑「山寨」而被他藏進衣櫃。如今，他視這款書包為「無價珍寶」，感動無數網友，連NIKE官方也留言致敬，並承諾贈送禮物。



「白瀟灑哥」分享了一段關於母親為他手縫「NIKE」標誌書包的故事，引發網友熱議，影片讚好量突破800萬。（大象新聞）

劉先生出生於2002年，家住陜西漢中。他在片中講述，這款「NIKE」書包源於初中時期的一次心願。當時，同學們流行背NIKE等名牌書包，而他背的是一個普通紅色書包。當向母親提出想買名牌書包時，因家中生意虧損，母親婉拒了他的請求。沒想到，假期結束前一天，母親在書包上縫了一個NIKE標誌，讓他興奮不已。

然而，第二天背到學校後，同學們卻嘲笑書包是「盜版」、「山寨貨」。14歲的劉先生感到丟臉，一周後故意磨破書包，將其藏進衣櫃深處。如今再回首，他感慨，當時年少不懂事，覺得書包丟人，現在才明白，這是全天下最無價的珍寶。

「白瀟灑哥」的分享。（大象新聞）

劉先生與母親的生日僅相差一天，他是農歷九月十一，母親是九月十二。往年，母子倆總一起慶生，但蛋糕總在他生日那天吃，母親從未單獨過自己的生日。近年因疫情影響，家中生意再度虧損，母親在浙江寧波打工，連續四年未回家過年，甚至捨不得花2000多元人民幣買機票。劉先生偶爾探望母親，發現她每次見面都「長得不一樣」，感慨歲月在她身上留下的痕跡。

9月10日，劉先生通過視像通話與母親共吃生日蛋糕。9月12日，他與父親在海底撈為母親隔空慶生，送上禮物並請店員為母親獻唱生日歌，溫馨畫面感動無數網友。

事主2020年時的發文截圖。（大象新聞）

影片走紅後，耐克體育（中國）有限公司官方賬號專門留言：「縫得真棒，媽媽的愛是我們勇敢去做的底氣，我們為你的媽媽準備了一份禮物，請私信聯繫我們，just do it。」雖然該評論後被刪除，但劉先生曬出與NIKE客服的私信截圖，顯示NIKE將贈送母親品牌產品裝備，目前正在準備中。

耐克體育（中國）有限公司官方賬號「NIKE」留言。（大象新聞）

該評論後被刪除，但劉先生曬出與NIKE客服的私信截圖，顯示NIKE將贈送母親品牌產品裝備，目前正在準備中。（大象新聞）

劉先生的帖子引發廣泛共鳴。一位網友私信他：「博主你好，我沒有媽媽了……可以讓你媽媽送我一個嗎？」劉先生將消息轉發至家庭群，母親欣然答應，願意為這位網友再縫一個書包。這一舉動讓網友紛紛讚歎母子倆的溫暖與善良。

一位網友私信事主。（大象新聞）

劉先生將消息轉發至家庭群，母親欣然答應，願意為網友再縫一個書包。（大象新聞）

劉先生坦言，小時候因母親初中學歷而嫌她「見識少」，常覺得母親嘮叨。但母親總將他的隨口心願放在心上，比如一句想吃排骨，晚上桌上必有紅燒排骨。他還回憶，1歲時因疑似感染非典需隔離，母親故意讓自己感冒，以便陪他住院照顧。

如今，劉先生已開始工作，盼望分擔家庭壓力，並在影片最後深情喊話：「媽媽，您的兒子也開始賺錢了，也可以分擔家庭壓力了，希望你也能早日回家。愛你老媽，明天見！」