男子攜2件清代累絲花瓶闖關　機檢圖像異常福田口岸斷正

據「海關發佈」消息，近日，皇崗海關查獲出境旅客攜帶一般文物清銀鎏金累絲花卉紋花瓶擺件2件。



男子攜2件鎏金累絲花瓶文物闖關。（海關發佈）

皇崗海關關員在福田口岸旅檢大廳對出境旅客開展監管時，發現一名男性旅客經過海關監管區時未向海關申報，其隨身攜帶的行李物品機檢圖像異常，遂對其進行攔截檢查。

經進一步查驗，海關關員在該旅客隨身攜帶的行李中發現一個黃色的木質盒子，盒中裝有疑似文物2件。後經廣東省文物鑑定站鑑定，上述2件物品為清銀鎏金累絲花卉紋花瓶擺件，屬於禁止出境的一般文物。

清銀鎏金累絲花卉紋花瓶擺件2件。（海關發佈）

海關提醒：根據《中華人民共和國文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。經審核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。走私文物構成犯罪的，依法追究刑事責任；構成走私行為，尚不構成犯罪的，由海關依照有關法律、行政法規的規定給予處罰。