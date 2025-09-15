自來水冒充催情藥！長沙3大學生詐騙60萬獲刑：以為買家不敢報警

據《檢察日報》報道，長沙三名大學用自來水冒充「催情藥」、用維C片冒充「三唑侖」，詐騙60萬元（人民幣，下同）獲刑。其中一名大學生劉某表示：「我們認為買這種東西的人知道自己的動機見不得光，不會報警的。」



示意圖。（CFP）

2024年8月，蔣某在短影音平台上看到一條關於「聽話水」的影片，於是留言詢問「真的假的」，隨後便收到一份PDF文件，寫明「催情水」「三唑侖」的用法用量、起效時間等。

蔣某下單後，收到兩個裝有無色無味液體的化妝品分裝瓶，「我試了一下，完全沒有效果，這才知道自己被騙了。」但蔣某自知自己的購買行為不妥，被騙後便沒再聯繫賣方，也沒有報警。

示意圖。（CFP）

2024年9月，長沙市公安局望城分局接到線索反映，當地某學院附近疑似有人以快遞形式販賣毒品，警方調查發現，所謂毒品其實是經過簡易包裝後的自來水、維生素片和口香糖，賣家則是就讀於長沙市望城區某學院的3名大二學生。

其中一名學生劉某表示：「我們認為買這種東西的人知道自己的動機見不得光，不會報警的。」劉某通過短影音平台自學了一整套行騙的流程，在宿舍準備時引起室友向某的好奇，聽到可以掙錢，兩人一拍即合，又拉來室友伍某，想着一起把「生意」做大，直至2024年9月案發，被公安機關認定的犯罪數額已達60餘萬元。

長沙檢察院認為，以三名大學生之力很難達到這樣的犯罪規模，隨後公安繼續追查發現，劉某與胡某有長期的聯繫記錄，胡某團夥專門在短影音平台用「液體」「白色藥片」等隱晦詞彙引流，將客戶的訂單交給劉某等多個「發貨點」。隨後，胡某等7名上遊人員（均另案處理）在海南、廣東等地相繼落網。

2025年3月，該案被移送至望城區檢察院審查起訴。檢察機關認為，劉某等人主觀上具有詐騙故意，客觀上通過虛構藥效、偽造產品介紹騙取財物，遂以涉嫌詐騙罪提起公訴。經法院審理，6月16日，劉某被判處有期徒刑10年2個月，並處罰金20.3萬元；向某被判處有期徒刑3年6個月，並處罰金7萬元；伍某被判處有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰金5萬元。