安排黑人男留學生入住女子宿舍惹議　重慶高校致歉：屬臨時安置

近日，重慶理工大學兩江校區6棟女生宿舍因出現黑人男性留學生，引發學生不滿，擔心安全。相關畫面在網絡瘋傳，引發熱議。校方回應稱，因留學生剛抵達且宿舍尚未準備就緒，臨時安置於女宿並分層隔離，已於周二（16日）將留學生轉至16棟宿舍。



周一（15日），一名女學生在社交平台發文，曬出黑人男留學生出現在兩江校區6棟女生宿舍的畫面，並質疑校方安排不當。她諷刺道：「要不先把門口的『女生宿舍，男生勿入』牌子撤了？」並標記重慶理工大學兩江校區及花溪校區。貼文迅速引發關注，「男留學生混住女生宿舍」成為網絡熱搜關鍵詞，部分網友對校方管理提出質疑，甚至還有謠言傳出「黑人留學生在女生宿舍開聯誼會」等。

學生在社交平台曬出黑人男留學生出現在兩江校區6棟女生宿舍的畫面。（微博）

學生質疑校方安排不當。（微博）

學生質疑校方安排不當。（微博）

內媒向校方求證，重慶理工大學花溪校區學生社區教育管理中心表示，花溪校區不存在男女混住情況。兩江校區管委會則回應，涉事留學生於周一剛從國外抵達，因宿舍設備尚未準備就緒，校方臨時將其安置於6棟女生宿舍的部分樓層，並通過樓層分隔確保私隱與安全。管委會強調，周二宿舍設備已準備完畢，所有留學生已搬至16棟宿舍。

周二，重慶理工大學發布通報指，對事件高度重視，立即開展核查。經查，2025年該校留學生規模增加，招收了37個國家的近三百名來華留學生。9月15日為2025級留學生報到日，自上午10時開始，陸續有留學生前來報到。因原定為2025級男留學生住宿點的16號學生公寓部分家具尚未到位，學校將當天陸續報到的男留學生30人臨時安排於6號學生公寓2、3、4層暫住（此前該棟2、3、4層為空置房）。考慮到6號公寓5至8層為女生宿舍，學校在此期間實行了嚴格的電梯管控、專人值班、分層管理等相關措施。截至9月16日17時，學校已將6號公寓臨時安排的男留學生全部安排入住到16號公寓。目前，學校教學秩序正常。

重慶理工大學校園。（掌上高考）

校方就此事給其他學生造成的生活不便深表歉意。下一步，將舉一反三、立行立改，為持續營造安全有序的校園環境進一步做好相關工作，並真誠接受學校師生和社會各界的監督幫助，「衷心感謝社會各界對我校建設發展的關注、支持」。