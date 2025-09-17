北京落大冰雹、天津滿路青蛙、遼寧現詭異雲　盤點近月內地｢異象｣

近月，內地多地出現各種奇特的自然現象或天氣現象，在網上引發關注，其中包括北京下冰雹、天津路面遍布青蛙、遼寧現罕見詭異雲層等等。



9月13日晚，北京市部分地區下冰雹。（北京日報）

北京突降冰雹猶如踏入「冰河世紀」

在9月13日晚，北京市迎來一場強對流天氣，部分地區伴有大風、冰雹和短時強降雨。冰雹過後，北京多地白茫茫一片，冰雹顆粒堆積恍如下了一場雪，不少市民紛紛拍照在網上分享，稱「從沒見過這樣的冰雹」，甚至調侃是踏入了「冰河世紀」。

天津市北辰區洛河道附近馬路出現大量青蛙。（影片截圖）

天津路面遍布大量青蛙

在9月10日晚，天津市北辰區洛河道附近，馬路出現大量青蛙，密密麻麻遍佈路面。青蛙群出現引發多位市民擔憂，有市民懷疑是否與地震活動有關。

當地部門稱，「之前也沒遇到過路面上有（青蛙）這種東西，不知道它從哪裡來的。白天可能曬死一部分，我們只能清理這部分，但它晚上源源不斷（出現）」。

天津市地震局經現場勘察後判斷，該現象與地震無直接關聯，提醒市民保持正常生活節奏勿恐慌。

遼寧天空出現「糙面雲」現象。（影片截圖）

遼寧天空現罕見詭異雲層

在9月15日，遼寧朝陽市多位市民拍攝到天空中出現底部佈滿密集褶皺與漩渦的異常雲層，引發部分網民對地震的擔憂。

朝陽市氣象服務中心工作人員回應稱，該雲層為氣象學中的「糙面雲」現象，並明確表示「這只是強對流的體現，與地震沒有直接關係」。此種雲層通常出現在積雨雲消散後或層積雲中，由大氣層中不同方向的風切變、不穩定氣流或溫度梯度引發。

工作人員又表示，這種雲並不常見，看起來十分嚇人，現象形成條件苛刻，常伴隨雷電、大雨後出現，被視為惡劣天氣結束的標誌。

四川綿竹上空出現密密麻麻的小鳥盤旋飛舞。（影片截圖）

四川現「萬鳥歸巢」奇觀

在8月31日，四川綿竹上空出現密密麻麻的小鳥盤旋飛舞，引眾多市民駐足抬頭觀看，引發關注。

有當地市民表示：「每年此時都會有成群的鳥到這裡聚集，今年的規模尤為龐大，大家都覺得這是人與鳥的和諧共處、生態越來越好的體現。」

當地這一現象在近年多次引起關注，綿竹市自然資源局相關工作人員曾回應稱，「近段時間在綿竹上空盤旋的有麻雀也有燕子，這是自然現象。」近年來，綿竹城區綠化環境持續改善，綠植長勢茂密，給鳥類提供了良好的棲息環境。