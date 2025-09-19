2驢友非法穿越秦嶺遇難　公益救援隊遭家屬起訴：好心卻被告

4月21日，兩名驢友在陜西秦嶺「光鹿跑兵冰」路線非法徒步穿越時失聯，經多支救援隊搜救後不幸遇難。近日，遇難者家屬將參與救援的公益及商業救援隊、同行人員及生態保護部門起訴至西安市長安區人民法院。9月17日，案件在長安區人民法院灃峪人民法庭開庭，圍繞質證展開激烈爭辯。救援隊成員表示，此案或對戶外活動及公益救援產生深遠影響。



據內媒4月23日報導，今年4月21日，兩名驢友在秦嶺禁區「光鹿跑兵冰」路線徒步時失聯。儘管多支救援隊伍參與搜救，但兩人最終不幸遇難。該路線屬高風險非法穿越區域，多次發生類似事故。

9月18日，內媒從參與搜救的救援隊獲悉，遇難者家屬將公益及商業救援隊、與遇難者相約的同行人員及事發地生態環境保護管理部門列為被告。被告之一的公益救援隊負責人鄺某透露，家屬可能將商業救援與公益救援混淆，將其一併起訴。鄺某表示，他們是公益救援，一分錢沒收，接到派出所電話第二天趕到現場。家屬情緒崩潰，他們甚至不敢接觸。

部分救援人員在法庭外等候。（紅星新聞）

另一負責人汪某補充，商業救援隊負責人楊某曾在其隊伍中，後獨立組隊。家屬找不到楊某，便將舊隊伍也告上法庭。鄺某感慨，「好心救人卻被起訴，這和救援隊有什麼直接關係？那是非法穿越。以後山地救援，還去不去？」

9月19日，一名旁聽庭審的救援隊成員向內媒透露，9月17日開庭主要圍繞質證展開，歷時較長，遇難者家屬親自出席。該成員回憶，救援時家屬曾支付每人1000元聘請楊某的商業救援隊，組建10人小組上山搜救，人雖找到但已遇難。楊某的商業救援隊在本地頗具知名度，但於今年6月解散。

該成員擔憂，不管結果如何，此案都將對戶外組隊和公益救援造成深遠衝擊。內媒從西安相關部門證實，案件於9月17日開庭。記者多方聯繫遇難者家屬未果。