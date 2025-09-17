山東男去泰國「賺錢」後失聯　曾透露處於泰緬交界處　妻報警求助

山東煙台28歲男子阿志（化名），本月初趁妻子上班時離家，並稱自己要去泰國「賺錢」，其後失聯。其妻孫女士透露，阿志失聯前曾稱他在泰國旺藻縣，但該地距離曼谷將近400公里，鄰近緬甸。目前，孫女士已向煙台警方報警。



《紅星新聞》報道，孫女士介紹，她與丈夫阿志中專畢業後結婚，育有一名女兒，阿志此前在一企業上班，後來離職，靠做兼職賺錢。

9月6日上午，孫女士上完夜班後回家，沒有見到阿志，以為他外出做兼職，便沒有多想倒頭就睡，直至下午睡醒後，才發現丈夫發來好幾條微信消息稱要去泰國賺錢，「你醒了後我已經走了，等我回來！」、「一個月我就回來了！」、「今晚飛泰國」。

阿志稱要去泰國「賺錢」，其後失聯。（紅星新聞）

阿志還向孫女士發了幾張高鐵、機票訂單截圖。訂單信息顯示，9月6日下午1時許，阿志乘坐高鐵從煙台前往青島，當天下午5時半，又搭飛機從青島前往廣州。

孫女士稱，兩人結婚後很少分開過，也沒有去過太遠的地方，之前完全沒有聽丈夫提過要去泰國，兩人也沒有護照，「他說有朋友一起，我就以為沒事兒，只是囑咐他注意安全，他也告訴我沒問題」。

孫女士表示，丈夫離家後，曾發微信稱「我到泰國他們會給我1萬（元）」、「這邊有四五個人在幕後」。訂票信息顯示，9月7日，阿志乘坐從廣州白雲機場出發的泰國獅航SL901航班抵達曼谷。當日凌晨5時，阿志向她傳送定位，顯示他已到達泰國曼谷。

9月7日，阿志乘坐從廣州白雲機場出發的泰國獅航SL901航班抵達曼谷。（紅星新聞）

阿志抵達曼谷後，一與孫女士在微信聊天，並表示「在泰國3天左右就去新加坡」「新加坡要待20多天」。9月7日上午9時半，孫女士接到阿志的視像來電，「當時看著他像是在賓館裏，周圍沒有其他人，只有他自己」。

孫女士稱，自己平時並沒有過多了解丈夫交往的人，以為他去泰國是有賺錢的機會，也沒有過多詢問，只是反覆囑咐他注意安全。9月7日晚上10時，阿志向孫女士發了最後一條微信後便失聯。

阿志到泰國後與孫女士的聊天紀錄。（紅星新聞）

孫女士表示，丈夫沒有不良嗜好，她曾讓對方找一份個穩定的工作，「但是他總說那些工作也賺不了多少錢」。他們之前因買樓貸款70多萬元，每月要還近4000元，還要照顧5歲的女兒，平時經濟壓力較大，「他或許是因為著急賺錢而選擇的出國。現在想想也有些後悔，他之前也肯定是有過想法的，但是我每天回家也比較累，一般都直接就睡覺了，一直沒注意」。

煙台市公安局煙台經濟技術開發區分局金橋派出所表示，已接到孫女士的報案，但具體案情不便透露。