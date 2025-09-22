深圳灣口岸圖助仔｢逃票｣過關　父反問：身高不過1.2m不能免證嗎？

據「國家移民管理局」消息，一對內地家長籌備出境遊時未給孩子辦理證件，在深圳灣口岸出境時，該名父親刷開閘門時將孩子也推了進去，當場被警察攔下，該名家長反質問：「我兒子身高不超過一米二，去遊樂園都可以免票，走快捷通道就不能免證嗎？」



深圳灣口岸。

內地塗塗（化名）一家準備出境遊時，家長給5歲的塗塗申請辦理出入境證件時，忘記帶齊資料，最終導致無法及時辦理。但行程已經全部定好，思慮再三，塗塗一家還是來到了口岸現場準備「試一試」。

父子二人被當場攔下。（國家移民管理局）

在出境大廳快捷通道前，塗塗爸使用自己的出入境證件刷開閘門後，在塗塗耳邊小聲說道：「兒子，咱倆一塊兒走。」說完便迅速將孩子「推」了進去，但這樣的小動作自然是逃不過移民管理警察的「火眼金睛」，塗塗父子被當場攔下。

事情敗露後，不死心的塗塗爸甚至反問道：「我兒子身高不超過一米二，去遊樂園都可以免票，走快捷通道就不能免證嗎？」對此移民管理警察的回答是「當然不能！」

塗塗爸的行為已構成協助他人非法出境，深圳邊檢總站深圳灣邊檢站根據《中華人民共和國出境入境管理法》相關規定，對其作出罰款人民幣2000元的行政處罰。