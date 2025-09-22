江蘇萬豪拖鞋起毛球被疑重複使用　酒店：非即棄產品，為環保考量

內媒《上游新聞》報道，有住客稱江蘇常州一家萬豪酒店提供的白色拖鞋明顯起球且鞋內還有毛髮，懷疑是重複使用。涉事酒店回應稱，所提供拖鞋並非即棄產品，出於環保考量，經消毒清洗後會循環使用2-3次。當地衛生監督所回應稱，將進行現場查驗，核實該酒店的拖鞋是否是一次性拖鞋。



住客指肉眼可見起球。（上游新聞）

9月20日，有住客發帖稱入住萬豪後，發現「拖鞋肉眼可見的起球了！鞋內還有一根睫毛長度的頭髮。」酒店職員回應稱，此類拖鞋酒店是要回收消毒再使用的。

涉事酒店負責人回應稱，酒店的確未提前告知拖鞋為循環使用，但又指提供的並非一次性拖鞋，出於環保考慮，會進行回收清洗和循環利用，每雙拖鞋通常使用2-3次，有規範的清洗消毒流程。

該名負責人還稱，拖鞋接觸皮膚的部分是棉質的，起球並不代表是劣質產品。但又承認若拖鞋起球明顯則是客房部工作失誤，「把清洗後不合格的拖鞋放進了客人的房間裏。」

酒店負責人稱提供的並非一次性拖鞋。（上游新聞）

報道指，9月21日，常州市衛生監督所及新北區衛生監督所已介入調查，衛生監督部門明確表示，若拖鞋標註為「一次性拖鞋」，則嚴禁重複使用；如非一次性拖鞋，也須嚴格遵循清洗、消毒再使用的規範。新北區衛生監督所表示，將進行現場查驗，核實該酒店的拖鞋是否是一次性拖鞋。

有業內人士介紹，為控制成本，業內確有回收清洗後多次使用的情況，一般就是3次使用，拖鞋的材質為此會選用更耐用或可水洗材質。他介紹，某些高端星級酒店會在循環使用的拖鞋上貼上「帶走收費」的字樣，以作區分。