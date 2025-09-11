怪鄰喜樓道撒尿　女住戶崩潰：樓梯鐵欄杆都被尿到生腐蝕了

俗語說「千金買宅，萬金買鄰」，這句話對於上海浦東康橋月苑屋苑的李女士而言，成為難以釋懷的切身經驗。內媒報道，李女士搬入新居不到半年，卻因對門鄰居的怪異行為深受困擾，她直嘆「樓道欄杆都被尿腐蝕壞了」。



內媒《極目新聞》報道，李女士投訴稱，該名男鄰居多次在樓道欄杆旁隨地小便，導致整個樓梯間臭氣瀰漫，地面經常濕滑，長期下來欄杆甚至生鏽腐蝕。此外，男子還會反覆開關鐵門製造噪音，嚴重影響住戶生活。

男子長期在樓道欄杆處小便，讓住戶十分困擾。（極目新聞）

屋苑居民指出，該男子名下有兩套安置房，經常在不同住所間來回居住，另一棟樓的居民同樣受其影響。更離譜的是，男子時常赤身裸體在公共區域洗澡，甚至在零下氣溫的冬天也會每日兩次用室外水龍頭清洗。

由於屋苑內有家庭的女兒或年輕女性住戶，對此行為尤為反感。居民透露，男子房間內外堆滿雜物，無法正常居住，他還將清理出的垃圾堆積在樓道，嚴重阻礙通行。此前，屋苑前物業經理曾試圖上門勸說，卻遭男子威脅「我要殺了你！」，最終不得不申請調離。

報道引述屋苑居民委員會王書記說法，稱涉事住戶是一對母子，2011年因搬遷獲得兩套安置房。男子為登記在冊的精神障礙患者，但相關檔案仍留在原戶籍地，未隨遷至現住小區。「其囤積雜物問題，居委曾多次聯合相關部門清理。」王書記說。

在居民不堪其擾下，屬地司法所已介入，為社區提供法律援助。經協調，男子已同意前往專業醫院接受兩個月精神治療。李女士則無奈表示，「物業可以調走，我們買了房卻無處可逃」。