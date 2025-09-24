剝牙後「噴血」　氣管堵塞需手術切開急救　男子起訴診所索賠10萬

早前，四川成都市民李先生因在錦江川躍口腔診所拔牙後出現嚴重併發症，導致氣管堵塞並接受氣管切開手術，至今部分動作受限。他認為診所操作不規範，要求退還費用、承擔醫療費、公開道歉並額外賠償10萬元（人民幣．下同）。診所則稱李先生隱瞞凝血功能障礙病史，拒絕高額賠償，建議通過司法途徑解決。目前，雙方爭執不下，李先生已準備訴訟。



6月14日，李先生在妻子陪同下前往成都錦江川躍口腔診所拔牙。原計劃僅拔一顆阻生牙，但在醫生建議下，他同時拔除左右兩顆阻生牙。當天中午離開診所後，李先生很快出現口腔疼痛、腫脹和持續出血。他聯繫診所後，負責人高醫生建議服用消炎止痛藥並吊鹽水，但症狀未緩解，出血加劇，甚至「噴出鮮紅的血」。

成都錦江川躍口腔診所。（紅星新聞）

當晚，李先生前往當地醫院急診，醫生發現出血量大且難以止血，建議轉診至四川大學華西口腔醫院。入院檢查顯示，李先生左側面部腫脹，軟腭有直徑約5釐米的血腫，堵塞鼻咽腔和50%以上的口咽腔，導致呼吸困難。6月15日凌晨，醫生因插管無法解決呼吸問題，為其進行氣管切開手術，建立人工氣道以維持呼吸。

華西口腔醫院的會診記錄。（紅星新聞）

李先生接受手術後的疤痕。（紅星新聞）

根據華西口腔醫院會診記錄，李先生術前自服布洛芬和甲硝唑無效，CT顯示血腫嚴重壓迫呼吸道。住院十餘天後，李先生出院，但因氣切處組織增生，至今無法正常轉頭，生活和工作受到影響。

李先生認為，診所操作不規範是事故主因。他表示，拔牙前使用的牙片是三周前拍攝，當天未進行血檢，也未詢問其是否有炎症或凝血問題，便直接建議拔除兩顆牙，導致血腫和窒息。他要求診所退還3000元拔牙費用、承擔1.6萬餘元醫療費、公開道歉，並賠償10萬元，包括誤工費和精神損失費。

李先生從事自媒體行業，稱事故發生在暑期旺季，耽誤了工作行程，收入受損，且氣切手術造成永久性損傷。他質疑診所未充分告知風險，簽署《手術同意書》時也未突出提示相關風險。

診所負責人高醫生表示，拔牙過程中一切正常，術後壓迫止血半小時確認無異常後才讓李先生離開。診所稱，李先生未告知其凝血功能障礙病史，且術前已簽署《手術同意書》，明確列明風險。事故發生後，診所陪同就醫並墊付1萬元醫療費，出於人道主義願退還拔牙費、承擔醫療費並額外補償2萬元，但拒絕李先生提出的10萬元賠償。

手術同意書。（紅星新聞）

高醫生通過律師回應，稱李先生曾提出35萬元賠償，診所認為自身無責，建議走司法程序，「法院判多少我們承擔多少，不會逃避責任」。李先生則解釋，35萬元是家屬在氣憤時提出的初步金額，出院後他本人調整為10萬元。

李先生在涉事診所的病歷。（紅星新聞）

成都從業十餘年的口腔醫生黃醫生表示，一次性拔兩顆牙在患者身體條件允許下並非不當操作，但在李先生案例中，靠近喉嚨的智齒拔除可能引發嚴重血腫，壓迫呼吸道導致窒息，需氣切急救的情況極為罕見。他指出，術後反應因人而異，醫生通常會根據炎症情況判斷是否適合手術。若患者認為損失嚴重，可申請司法鑒定明確責任。

四川某司法鑒定機構負責人王女士建議，李先生可通過法院、醫調委或雙方共同委托進行醫療過錯鑒定，以確定診所是否存在過失。目前，李先生夫婦已封存病歷，準備提起訴訟，尋求法律途徑解決糾紛。