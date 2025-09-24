河南無腿媽媽稱遭夫家拋棄且「不給吃喝」　家婆稱說法不實

河南周口市「無腿媽媽」李某某的遭遇近日在網絡引發熱議。她在抖音自述，2024年7月15日因丈夫程某某駕車不當導致車禍，致其雙腿截肢，出院後卻遭丈夫及其家人「拋棄」，不提供飲食照顧。內媒《紅星新聞》記者實地走訪雙方所在村莊，發現李某某與程某某母親對事件描述截然不同。程母稱已盡力照顧李某某，離婚由李某某主動提出，雙方矛盾源於家庭瑣事。目前，程某某遠走廣東失聯，法院判其賠償240餘萬元（人民幣．下同），但無力支付。



2024年7月15日21時40分許，雲南水富市發生一起車禍，改變了李某某與程某某的人生。根據法院判決書及水富交警部門的事故認定，程某某駕駛一輛輕型貨車在下坡路段失控，側翻撞上護欄，致李某某雙腿被壓斷，程某某左腿也被卡在駕駛室。程某某在詢問筆錄中稱，當時車速約40邁，煞車失靈，他砸破車窗逃生後發現妻子重傷，隨後群眾報警。

李某某在抖音影片中則表示，程某某未及時報警或急救，是她忍痛求助路人報警，且事發後未見丈夫身影。路人鄧某某證實，他發現事故後撥打119，並看到李某某被壓在車下，意識清醒但無法移動，後聽到駕駛室響動，程某某自行爬出。

交警認定程某某負全責，李某某無責任。保險公司按座位險標準賠付李某某10萬元。判決書顯示，李某某在宜賓市第一人民醫院、華西醫院及四川省林業中心醫院住院73天，醫療費13.36萬餘元，由程某某墊付。

李某某在抖音稱，出院後程某某及其家人對她「不管不顧」，最終拋棄她與孩子。（紅星新聞）

李某某在抖音稱，出院後程某某及其家人對她「不管不顧」，最終拋棄她與孩子。9月23日，程母反駁稱，離婚由李某某主動向法院提出，未提前告知男方。她展示離婚判決書，顯示李某某與程某某2022年結婚，育有一女程某甲（2023年出生），李某某另有一子潘李某某（與前夫所生）。法院認定，車禍導致李某某雙腿截肢，夫妻感情破裂，準予離婚。女兒撫養權歸李某某，程某某需支付每月500元撫養費，夫妻共同財產洗衣機和冰箱歸李某某。

程母表示，接李某某出院後，她為方便其輪椅進出，拆除門檻、修整大門坡度，並新建洗漱間，配備坐便馬桶、扶手及洗澡設施。她稱每日三餐親自端送，直到因妯娌間孩子爭執引發矛盾，才改由程某某送餐。程母否認「不給吃喝」的說法，無法接受「不給兒媳親自端飯」最後卻變成了「不讓兒媳吃飯」。

程家為李某某加蓋洗漱間。（紅星新聞）

內部配備坐便馬桶。（紅星新聞）

據悉，雙方矛盾起因於2024年10月，李某某的兒子潘李某某與程母大兒媳的孩子發生爭執，李某某認為程母偏袒，雙方關係惡化。2024年11月，李某某母親與程母發生肢體衝突，李某某稱母親被毆打，左眼受傷。警方調查顯示，雙方因過路誤會爭吵，均有輕微傷，李母被罰款500元，程某某被行政拘留5日並罰款300元。

李某某起訴貨車保險公司及程某某，要求賠償約240萬元，淮陽區人民法院判程某某承擔全部費用。程母稱，兒子無力支付，現已遠走廣東，連父母也聯繫不上。程某某曾發信息給母親，表示「不再需要她管」，並將其電話和微信拉黑，記者撥打其電話亦顯示停機。

程母稱李某某的說法不實。（紅星新聞）

村幹部程某乙表示，李某某的「不給吃喝」說法不實，村裏為其辦理低保，程母一直負責送餐。他曾多次調解雙方矛盾未果，確認矛盾源於妯娌間瑣事。

9月22日，李某某接受內媒採訪，但得知記者聯繫程母後，拒絕進一步回應並要求撤回此前表述。網友對事件反響強烈，有人同情李某某的遭遇，認為程某某應承擔更多責任；也有人認為家庭矛盾複雜，需全面調查真相。