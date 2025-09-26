樓上無住客卻頻繁現怪聲　男子請人探測有異：不能確定是什麽東西

家住浙江杭州健康公寓5樓的王先生近日向內媒反映，他家中持續半年多頻繁出現奇怪噪音，嚴重影響生活。據悉，噪音問題自去年9月開始，起初為類似錘子敲擊的聲音，後來即使6樓租客搬離，噪音仍未停止，轉為小孩跑動、物品砸地等生活噪音。王先生懷疑樓上可能安裝了電子設備故意騷擾，近日邀請專業檢測機構上門排查，引發關注。



王先生反映，他家中持續半年多頻繁出現奇怪噪音，嚴重影響生活。（小強熱線）

王先生表示，去年他曾與6樓租客因噪音問題發生爭執，對方搬離前曾揚言「即使我們走了，你還會聽到這些聲音」。今年2月租客搬走後，6樓長期空置，但噪音依然存在。王先生曾多次聯繫物業和警方上門檢查，確認6樓無人居住，卻無法解釋噪音來源。他甚至發現自己的微信已被前租客封鎖，更加深了他的疑慮。

王先生曾就噪音詢問搬走的租客，但發現對方把他封鎖。（小強熱線）

為求真相，王先生聘請了拉斯泰爾（上海）安保科技公司進行專業檢測。檢測人員手持儀器在王先生家中的多個點位，朝樓頂方向進行探測，來到北向的小房間內，探測儀突然出現了一根紅線。「是個電子設備的可能性比較大，但不能確定它是什麽東西」，檢測人員表示，需進入6樓房內進行二次探測，甚至可能拆開地板進一步確認。

王先生聘請了拉斯泰爾（上海）安保科技公司進行專業檢測。（小強熱線）

檢測人員手持儀器在王先生家中的多個點位，朝樓頂方向進行探測，來到北向的小房間內，探測儀突然出現了一根紅線。（小強熱線）

內媒聯繫6樓業主陳先生，對方表示房子長期無人居住，認為王先生的指控「無理取鬧」，但願意配合二次檢測，強調若無證據，應公開王先生的「妄想」行為。目前，王先生與6樓業主正協商二次檢測時間。事件真相究竟如何，是否真有電子設備作祟，尚待進一步調查。