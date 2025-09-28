颱風博羅依逼近　廣東徐聞中小學停課　三亞機場停航景區全關

今年第20號颱風「博羅依」正逼近海南，已對廣東、海南多地造成強風豪雨影響。海南三亞轉移超過3萬人，機場一度暫停航班起降，全市景區暫停營業；廣東湛江、徐聞等地亦受颱風外圍環流影響，雨勢持續，局部地區風力達10至11級。氣象部門預測，「博羅依」將於28日夜間至29日清晨，以颱風級強度在越南中北部沿海登陸。



中央氣象監測於28日11時公布，「博羅依」中心位於距海南三亞市南偏西方向約165公里的海面，中心附近最大風力12級（35-40米/秒）。受其影響，28日14時至29日14時，海南島、廣東西南部、廣西南部等地將有大到暴雨，其中海南島中南部、廣西南部部份地區有大暴雨，局部或有特大暴雨。

當前，廣東湛江受「博羅依」外圍螺旋雲系影響。湛江徐聞縣氣象台27日15時起發佈颱風黃色預警信號，預計24小時內風力達8級以上，縣內已進入防禦狀態。按照預警指引，中小學校、幼兒園停課，學生若在上學途中，應就近避險或在安全情況下回家，學校則需妥善安置在校或寄宿學生，並安排安全返家。

據廣東氣象監測數據顯示，28日08時至18時，全省平均雨量3.3毫米，其中52個鎮街錄得暴雨（超過50毫米），湛江廉江市青平鎮錄得最大雨量97.8毫米。全省有20個站點錄得10級風（超過24.5米/秒），湛江坡頭區乾塘鎮錄得最大風速32米/秒，茂名電白區電城鎮27米/秒，深圳大鵬南澳辦22.7米/秒，海南島南部近海崖城石油平台亦錄得21.1米/秒。

海南方面，三亞市氣象台已發佈暴雨紅色預警信號。海南省氣象台指，「博羅依」將給島嶼東部、南部帶來大到暴雨，局部有特大暴雨。截至28日凌晨，三亞已累計轉移超過3萬人。三亞鳳凰國際機場航班暫停起降，預計晚間恢復；全市景區自昨晚起全面停業，後續將視颱風影響情況調整。