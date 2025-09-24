颱風樺加沙登陸陽江 ｢博羅依｣已生成逼近 十一前後影響廣東華南
撰文：鄭寧
出版：更新：
9月24日17時前後，颱風「樺加沙」在陽江海陵島登陸。9月24日17時前後，今年第18號颱風「樺加沙」已在陽江海陵島登陸，登陸時中心附近最大風力13級(40米/秒，颱風級)，中心最低氣壓955百帕。預計，「樺加沙」將以20公里左右的時速繼續向偏西方向移動，強度逐漸減弱。
然而，一波未平一波又起。今年第20號颱風「博羅依」（ 英文名稱：Bualoi；名稱意義：泰式甜品）已於9月24日早晨8點生成。據中央氣象台的預報消息，「博羅依」或在「十一」國慶假期前夕依然存續，並存在靠近海南、廣東等華南沿海地區的可能。
樺加沙今日17時左右在廣東陽江登陸。根據《陽江市自然災害救助應急預案》規定，陽江市減災委已於9月23日22時啟動市Ⅳ級救災應急響應，於9月24日8時將市Ⅳ級救災應急響應提升為Ⅲ級救災應急響應。
稍早前畫面顯示，隨著颱風「樺加沙」逐漸逼近，陽江各地風力明顯加強，近岸海域下起小雨，海浪翻湧，樹幹被大風吹得東倒西歪。
