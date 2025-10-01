十一國慶｜首日出遊迎峰值：上海成入境遊首選地　自駕遊熱度漲

10月1日，據《澎湃新聞》報道，多個旅遊平台及旅行社消息指，國慶中秋雙節首日迎來出遊高峰，上海成為入境遊客的熱門目的地。據交通運輸部預測，當日全國客流量或突破3.4億人次，創歷史新高。今年雙節合併，假期延長，度假與探親需求疊加，帶動旅遊市場火熱，「請3休12」的錯峰出遊方式受到廣泛青睞。



攜程數據顯示，國慶首日出境遊熱門目的地包括日本、香港、泰國、馬來西亞、韓國、新加坡、越南、澳洲、印尼和美國。入境遊方面，上海、北京、廣州、深圳、成都、重慶、杭州、廈門、昆明和西安位列境外遊客首日到訪熱門城市前十。

10月1日，在天安門廣場上拍攝升旗的遊客。（極目新聞）

自駕遊成為今年國慶假期亮點。途牛數據顯示，近20%用戶選擇在10月1日前啟程，9月27日起出遊人次持續增長，首日自駕遊人次環比前日激增超三倍。攜程租車訂單量也顯著上升，首日單均花費同比增長超20%，假期平均租期從去年的3.7天延長至4.8天，顯示長途自駕需求旺盛。

不少遊客選擇假期首日享受熱鬧氛圍，也有遊客青睞節中錯峰出行以獲更高性價比。攜程數據顯示，10月3-4日國內機票均價較10月1-2日低超30%。例如，10月4日北京至青島直飛航班最低價920元人民幣（不含稅），而10月1日為2140元，便宜近六成；10月3日上海至廣州最低價339元，10月1日為649元人民幣，降幅近半。預計出遊高峰將持續至10月5日，10月6日起中秋節返程及探親客流將迎高峰。

春秋旅遊通過包機及多省聯遊線路，深度挖掘小眾目的地魅力，為遊客提供新鮮體驗。10月28日起，春秋航空將開通上海至大理新航線，每周二、四、六執飛，進一步豐富旅遊選擇。