廣西百色受颱風影響遇大洪水　居民：百年一遇，有房屋倒塌

受今年第20號颱風「博羅依」殘留雲系影響，9月29日以來廣西百色德保、靖西、田陽等地遭遇極端暴雨，廣西南部、雲南東南部等地出現強降雨，造成珠江流域44條河流發生超警洪水。廣西崇左、百色兩地多個景區因暴雨、水位上漲而臨時關閉，部分遊客取消酒店預訂時無法全額退款，當地居民形容是「百年一遇大洪水」並稱有不少居民樓倒塌。



值得關注的是，廣西百色的災情2日晚間才出現在微博熱搜，內媒更顯少報道。更令人擔憂地是，今年第21號颱風「麥德姆」（Matmo）已經形成，隨後趨向廣東西部至海南東部沿海一帶，並極大可能於下周日（5日）在廣西登陸。氣象預報顯示，海南、廣東西南部、廣西南部、雲南南部等地或下暴雨，許多網民憂心廣西的災情會進一步加劇。



廣西崇左、百色兩地多個景區因暴雨、水位上漲而出現大洪水。（微博）

廣西財政廳已經宣布，緊急預撥自然災害救災資金1,000萬元人民幣，重點支持崇左、百色等地，做好應急搶險和災民救助等工作。財政廳將會同有關部門加強救災資金保障和使用監管，切實保障民眾生命財產和安全。

根據廣西旅遊協會4月發表的指導意見（試行），明確因自然災害等不可歸責於消費者的客觀原因導致退訂，在消費者提供有效佐證材料後，酒店必須全額退款。

麥德姆恐再次影響廣西

中央氣象台觀測，位於菲律賓以東的熱帶擾動93W周三增強為熱帶低氣壓，持續向西偏北方向移動，強度緩慢增強，升級為熱帶風暴「麥德姆」，料穿過菲律賓進入南海東北部海域，隨後趨向廣東西部至海南東部沿海一帶，並極大可能於下周日（5日）在上述地區登陸。下周日起，華南等地料出現較強風雨天氣，其中海南、廣東西南部、廣西南部、雲南南部等地或下暴雨。

官方指出，第21號颱風「麥德姆」未來可能影響珠江流域南部、西部等地區。加上長假期遊客多、流動性大、景區人員聚集，珠江流域防洪形勢仍然嚴峻複雜。

網民點睇：

這麼大的洪水，為什麼現在才看到新聞。

廣西每次出事都是自己解決，別的省一出事，廣西就跑去幫忙，不知道為啥。

