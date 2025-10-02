中秋前打風｜天文台料麥德姆周五入南海　周日強颱風級港西南掠過

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球／麥德姆】位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓今早（2日）增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」（Matmo，美國提供名稱，意思指大雨）。天文台預測麥德姆周五（3日，明日)稍後進入南中國海、即香港之東南800公里範圍內，續向西北移動，並增強為颱風，周六（4日)日間進入本港以南400公里範圍內；其後料續向西北偏西移動，周日（5日）升級強颱風，在本港西南約300公里掠過，早上8時中心附近最高持續風速增至每小時165公里。



天文台預測華南沿岸周末風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。隨着高空反氣旋再度增強，預測中秋節及翌日（10月6日及7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉。



位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」(右下角），預測在2及3日移近呂宋一帶並逐漸增強。（天文台圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，早上8時集結在香港之東南偏東約1,620公里），天文台預測周未將靠近廣東西部，並增強為強颱風。（天文台圖片）

預測周五強烈熱帶風暴進入香港之東南800公里範圍內

天文台今早8時更新「麥德姆」預測移動路徑圖，中心附近最高持續風速每小時65公里。在上午10時，麥德姆集結在香港之東南偏東約1,580公里／菲律賓馬尼拉以東約650公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，在今明兩日（2日及3日）移近呂宋一帶並逐漸增強。

天文台預測麥德姆明早增強為強烈熱帶風暴，在早上8時中心附近最高持續風速增至每小時110公里，其後將橫過菲律賓呂宋島北部，晚間進入南中國海、即香港之東南800公里範圍內。

天文台10月2日上午8時更新熱帶氣旋預測的位置和強度。(天文台圖片）

周六颱風級入本港400公里範圍 周日強颱風級在港西南300公里掠過

路徑圖顯示，麥德姆將續向西北移動，並增強為颱風，周六（4日)早上8時中心附近最高持續風速增至每小時140公里，日間進入本港以南400公里範圍內。

其後料續向西北偏西移動，周日（5日）升級強颱風，在本港西南約300公里掠過，早上8時中心附近最高持續風速增至每小時165公里。天文台預測麥德姆周日下午至晚上登陸廣東西部雷州半島雷州市，此前預測其登陸前，中心附近最高持續風速增至每小時175公里。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，中央氣象台預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（中央氣象台圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，台灣中央氣象署預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（台灣中央氣象署圖片）

內地台灣日韓料麥德姆最高達颱風級 獨天文台料達強颱風級

內地中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳的預測路徑與天文台差不多一致，差異在於麥德姆最強級別，四個機構均料麥德姆最高達颱風級，只有天文台預測會增強至強颱風級。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，日本氣象廳預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（日本氣象廳圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日早上增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，韓國氣象廳預測周未將靠近廣東西部，並增強為颱風，在10月5日雷州半島登陸。（韓國氣象廳圖片）

明天的天氣：大致天晴酷熱 局部地區有驟雨

天文台表示，受高空反氣旋持續影響，今明兩日華南天色普遍晴朗，天氣酷熱，市區氣溫介乎28至33度，為暴雨前最好天色日子。今日吹東風2至3級，大致天晴，日間酷熱；明日吹東風3級，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。

天文台10月2日上午9時50分更新九天天氣預報，預測10月4日稍後至5日天氣受到熱帶氣旋麥德姆影響。(天文台圖片)

預測周六稍後局部地區有狂風雷暴 周日初時高地吹8級風

天文台指出，周末期間華南沿岸會受到熱帶氣旋影響，風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台預測周六（4日）天氣變化大，吹東北風3至4級，稍後5級，離岸及高地6級；部分時間有陽光，日間酷熱，氣溫最高33度，稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

到星期日（5日）「迎月」天氣更差，預測東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8及9級為烈風，即8號風球風力。

▼9月30日 維多利亞公園中秋綵燈會亮燈▼



+ 13

中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮

天文台預測隨着高空反氣旋其後再度增強，中秋節（6日)及翌日「追月」(7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，料中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨；「追月」日東至東北風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼AI人工智能預報系統「風烏」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼歐洲中期預報中心10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

