10歲女童肚痛3年　檢查揭有異食癖！胃中取出兩大盆頭髮

福建一名10歲女童反覆肚痛3年之久，輾轉多間醫院後，終於查出患有「長髮公主綜合症」，因為愛吃自己的頭髮，導致大量頭髮堆積胃中，幾乎佔據胃容量的四分之三。



小可大量頭髮堆積胃中，幾乎佔據胃容量的四分之三。（福建衛生報）

綜合內媒報道，小可(化名)的父母介紹，小可反覆肚痛3年，換了好幾間醫院都沒有結果，直至到福建省兒童醫院消化營養科就診時，醫生才發現異樣，「肚子裏有個硬塊，得趕緊進一步檢查。」

檢查結果顯示，小可的胃中塞滿成團的頭髮，幾乎佔據胃容量的四分之三。大量不能消化的物質，在胃酸的作用下發生變性，並與食物及其他物質結合形成團塊，慢慢變成堅硬的「胃石」。

小可的父母說，「3年前好像見過她揪頭髮往嘴裏塞，當時覺得是小孩調皮，沒當回事…」原來，小可一直悄悄吃自己的頭髮，隨着「胃石」越來越大，導致小可不僅每天肚痛，還患上缺鐵性貧血。

為了避免用手術方式去除頭髮團，醫生先讓小可喝可樂軟化「胃石」，再通過胃鏡輔助取出，整個過程耗時十幾個小時，清理出的頭髮裝了兩大盆。術後，小可肚痛緩解，終於能正常吃飯。

醫生從小可胃中清理出的頭髮裝了兩大盆。（福建衛生報）

據了解，吃頭髮、啃牆皮、嚼泥土，這些讓人匪夷所思的行為，只要持續超過1個月，在醫學上就稱之為「異食癖」。

醫生介紹，異食癖多數是心理問題在搞鬼，「有的兒童可能是因為父母陪伴少、分床睡不適應，才靠吃頭髮緩解焦慮；還有的兒童因為轉學、家裏總吵架等情況，用吃異食來尋找安慰，也有少數兒童是因為缺鋅、缺鐵導致味覺錯亂。」

專家呼籲，家長和學校應密切關注兒童的行為習慣和心理健康，尤其是那些性格內向或長期處於壓力環境中的兒童。