實現全海深向全海域跨越　中國完成首次北極冰區載人深潛調查任務

近日，由自然資源部組織的中國第15次北冰洋科學考察任務圓滿完成。此次考察動用「雪龍2」號、「極地」號、「深海一號」和「探索三號」四艘科考船，規模為中國迄今最大，標誌著中國極地與深海探測能力邁上新台階。考察期間，中國更首次在地球最北端的冰封海域實現載人深潛，開啟了「全海域作業」的新篇章。



據央視報道，在「雪龍2」號的保障下，「深海一號」搭載「蛟龍」號潛水器成功完成中國首次北極冰區載人深潛。這一突破不僅實現了中國載人深潛從「全海深」向「全海域」的跨越，還攻克了多項技術難題，為極地探測增添了硬實力。

「深海一號」搭載「蛟龍」號潛水器成功完成中國首次北極冰區載人深潛。（央視新聞）

國家深海基地管理中心潛航員齊海濱表示，北極作業環境極為複雜，風浪、海流、浮冰、濃霧和極寒天氣對深潛作業構成挑戰。為確保安全，科考隊需精準選擇下潛點，綜合考慮浮冰漂移等因素，這與其他海域的深潛作業有顯著不同。

今年7月，中國首個極區載人深潛航次正式啟航。8月初，「雪龍2」號與「深海一號」在北冰洋高緯海域會合，「蛟龍」號隨即展開北極首潛。「蛟龍」號主駕駛潛航員傅文韜介紹，北極深潛對保暖要求獨特，潛航員需做好充足準備以應對極寒環境，確保每個潛次任務順利完成。

北極深潛對保暖要求獨特，潛航員需做好充足準備以應對極寒環境，確保每個潛次任務順利完成。（央視新聞）

此次科考不僅實現了「有沒有」的突破，更在技術創新和數據質量上展現了「好不好」。「蛟龍」號在極區成功攻克水聲通信、精準定位等技術難題，實現多項「全球首次」。例如，副駕駛趙晟婭介紹，通過多波束和攝像機技術，潛水器可在離水面100米處精準觀察母船位置，結合二次拋載控制上浮速度，實現定點回收。這一創新改變了傳統「船找潛器」的被動模式，大幅提升作業效率。

此外，「兩船協同、同步觀測」成為本次科考的亮點。在北緯75°以上高緯海域，「雪龍2」號負責破冰開辟作業區，「深海一號」同步收集海洋水文、水體化學和海冰環境數據。這種協同模式顯著提升數據可比性，填補了北冰洋高緯區域多項環境參數的觀測空白，為未來海冰與海洋環境預測奠定基礎。

科研團隊對「蛟龍」號和「深海一號」進行了針對性改造，使其適應極區環境。（央視新聞）

為實現全天候監測，科考隊在高緯冰區部署了多類冰基和海基無人觀測設備，猶如「深海哨兵」，實現24小時不間斷數據採集。

北極的嚴寒、浮冰和地磁異常對深潛裝備構成極大挑戰。為此，科研團隊對「蛟龍」號和「深海一號」進行了針對性改造，使其適應極區環境。

「蛟龍」號的升級包括抗寒改進，液壓系統、鈦合金部件和鋰電池經過多次低溫試驗，確保在極寒環境下穩定運行。同時，潛水器頂部加裝多波束探測浮冰，新增二次拋載裝置控制上浮速度，並升級導航定位設備，提升水下作業精度。

「深海一號」的通信導航系統也全面升級，確保在濃霧和強電磁干擾環境下與「蛟龍」號保持穩定聯系。通過「潛器找船」的主動回收模式，回收效率提升了30%以上。

國家深海基地管理中心副主任許學偉表示，此次「蛟龍」號的極區深潛突破，彰顯了中國深海探測技術的持續進步。報道指，這次科考不僅實現了技術上的「全球首次」，還通過雙船協同、全天候監測等創新模式，成為極地與深海融合探測的「新樣板」。