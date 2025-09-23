中歐北極集裝箱快航航線首發　寧波舟山港啟航赴英僅需18天

據微信公眾號「寧波發布」消息，9月22日下午，「伊斯坦布爾橋」輪在寧波舟山港完成集裝箱裝載作業，將啟程經北極航道駛往英國弗利克斯托港，這標志著全球首條中歐北極集裝箱快航航線（簡稱「中歐北極快航」）正式開通。



該航線取道北極東北航道，經白令海峽直達歐洲，單程18天左右，較傳統航線縮短22天，碳排放量降低約50%。這是繼寧波舟山港2024年底開通至德國威廉港的26天「中歐快航」後，再創中歐快航時效新紀錄。

寧波舟山港至弗利克斯托港「中歐北極快航」的首發，不僅意味著寧波舟山港首次將航線延展至北冰洋，補齊其全球航線網絡「最後一塊拼圖」，也為我國企業應對全球貿易不確定性、拓展國際物流新通道提供了有力支撐。

此前在19日，中國外交部發言人林劍應詢表示，中國是北極事務的重要利益攸關方，一貫本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則參與北極事務，與各方加強合作，維護北極和平穩定，促進北極可持續發展。

林劍指出，近年來，國際社會更加關注北極航道的利用前景，北極航道有潛力成為國際貿易的重要路線。「中方願與包括俄羅斯在內的北冰洋沿岸國家以及其他感興趣的國家一道，在北極航道基礎設施建設和運營方面加強國際合作，共同推進北極航道的開發利用與環境保護。」