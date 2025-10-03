私處遭智能馬桶噴熱水燙傷後遭「造黃謠」　女事主：擬起訴網暴者

周四（2日），一則關於女子因智能馬桶噴出熱水導致燙傷的話題登上熱搜，引發廣泛關注。周五（3日），當事人小林向媒體透露，她的傷勢已痊愈，相關賠償款也已到位，但因遭受網絡暴力，她正準備起訴發布惡意評論的網友。



據此前報道，今年9月，小林在使用某品牌智能馬桶時，意外被噴出的熱水燙傷會陰部位。小林表示，這款馬桶已使用三年多，平時偶爾會出現水溫偏高的情況，但從未發生過嚴重故障。事發當天，小林按下沖洗按鈕後，馬桶出現短暫卡頓，隨後突然噴出冒著熱氣的開水，「我整個人被燙得彈起來，尖叫了好久」。

事發後，小林立即沖進浴室用冷水沖洗傷處，並根據網上查詢的急救方法，持續沖洗約一小時，直到疼痛略有緩解，隨後塗抹了網購的燙傷膏。然而，症狀未完全消失，她前往醫院就診，診斷結果為會陰部位二度燒傷（面積小於1%）。

涉事馬桶。（紫牛新聞）

小林的門診病歷。（紫牛新聞）

事發後，小林第一時間聯繫品牌客服，但當天未獲回應。次日，她在社交平台公開自己的遭遇並@品牌官方客服，隨後品牌方迅速聯繫她並展開處理。雙方最終達成和解，賠償事宜得到解決。至於馬桶故障原因，需待節後專業人員上門檢修後確認。

周五淩晨，小林向記者表示，傷勢已完全康復，賠償款也已全額到賬。然而，在維權過程中，她遭遇了大量網友的惡意評論和「造黃謠」，這些言論讓她不堪其擾。「維權這件事差不多結束了，但在這個過程中有很多人造黃謠，我打算將他們繩之以法」，小林透露，她已通過互聯網法院啟動相關程序，要求平台披露網暴者的個人信息，並計劃進一步起訴具體的惡意評論者。