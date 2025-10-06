巴黎希爾頓員工擅入客房翻行李？ 博主曝光：女生內衣直接扔地上
撰文：鄭寧
出版：更新：
近日，內地一名旅行博主在小紅書發文稱，自己在巴黎旅行期間，外出時遭酒店工作人員兩次入房隨意翻找行李。而該酒店疑似是巴黎希爾頓（Hilton），引發網絡熱議。
網名為「9歲不到」的一名旅遊博主於10月5日在小紅書發文稱在巴黎旅遊期間，遭酒店工作人員兩次翻行李。據該博主稱，他在出發前特意買了攝像頭，原本是打算在自駕旅行時使用，防止車輛被砸，沒想到遺落在酒店房間後，就一直收到警報信息。
他還在帖文中配上攝像頭拍下的影片，影片中一名身穿白色襯衫的男性工作人員先後兩次進入房間，第一次翻找女性同行者的行李箱，甚至將女生內衣隨意丟在地上；在女清潔工人入房清潔結束後，該男性工作人員再次入房，翻找該博主的行李箱。因博主並未遺留現金在酒店內，所幸並無實際財產損失。
據該博主描述，他所住的酒店能夠從窗戶直接看到艾菲爾鐵塔，他預訂的價格為每晚4617人民幣（下同），3晚一共15000多。也有網民在評論區發圖稱，該房型與巴黎希爾頓（Hilton）的房型一模一樣，疑為希爾頓酒店。
昨日晚間（5日），該博主發佈後續稱，已向酒店進行投訴，據酒店經理反饋，進入房間翻行李的是「剛來兩天的」員工，已經被開除，酒店亦希望博主不要報警。
在評論區，也有不少網民分享自己在歐洲遇到的相似經歷，有網民稱在德國五星級酒店也曾被偷；還有網民提醒，如果是女生住客可能會被「賣房卡」；亦有網民提醒博主，若報警要防止酒店倒打一耙說「私自拍攝」。
