25歲女曼谷失聯　家屬9天後收勒索信息稱逾期交贖金「自行負責」

近日，一則「妹妹在曼谷失聯，9月18日起聯繫不上」的求助帖在網絡上引發熱議。失聯的是25歲江西女子許雅婷，家屬稱9天後收到陌生人勒索信息，更稱「不談條件，不會白收錢」。



據許雅婷的表姐裴女士周二（30日）介紹，25歲的許雅婷英語流利，在山東一家外貿公司工作。此次赴泰國曼谷，她僅向公司請假，計劃短暫出差完成一份合同翻譯工作，持有往返機票，卻未料到從9月18日抵達曼谷後音訊全無。「她自己都沒想到回不來」，裴女士無奈地說。

家屬提供的資料顯示，一名微信昵稱為「阿兵」的人自稱是許雅婷的大學同學，多次與家屬聯繫。許雅婷的機票信息由「阿兵」提供，稱是許雅婷發給他的，但家屬對此深感懷疑。更令人不安的是，今年2月，「阿兵」曾以「亞太集團（HR）」身份邀請許雅婷前往新加坡工作。裴女士調查後發現，該「亞太集團」實際是一家位於東南亞的園區，許雅婷當時拒絕前往。此次失聯後，「阿兵」對家屬的詢問態度曖昧，僅表示「她有自己的選擇，我不清楚」，拒絕提供更多信息。

許雅婷的母親於9月25日緊急飛往曼谷，通過機場監控確認，許雅婷於9月18日抵達後搭乘一輛的士離開。泰國警方聯繫到該的士司機，司機稱將許雅婷送至一家酒店，但警方查驗酒店監控及入住記錄後，發現她並未入住，線索至此中斷，許雅婷下落不明。

9月27日，失聯第9天，一名陌生人通過電話號碼申請添加許雅婷母親的微信，驗證信息為「家屬認領，盡快通過」。隨後，對方發來一段影片，顯示許雅婷坐在一輛車後座，並提出勒索要求：需在10月5日前支付3萬USDT（泰達幣，宣稱1:1錨定美元的穩定幣，常用於加密貨幣交易及跨境結算）贖金，承諾收到款項後三日內釋放許雅婷並安排回國機票，逾期則「自行負責」。該人強調不談條件，並稱「江湖規矩，收錢必放人」。

許雅婷的母親已向江西撫州市公安局臨川分局西大街派出所報案，警方確認已立案，但未透露具體進展。同時，泰國曼谷警察總署於9月26日出具報案證明，顯示已受理此案。目前，中泰警方正聯手調查，家屬焦急等待進一步消息。