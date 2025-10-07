十一｜女子南京地鐵上聽到遊客討論「雞鳴寺」堅稱被暗諷：報警

10月4日是國慶假期間，有一個女子在地鐵上和遊客爆發爭吵，爭吵點居然是因為一個地鐵站名「雞鳴寺」。



據內媒報道，該遊客受訪時表示，她和老公一家人國慶假期去南京遊玩，一起乘坐南京地鐵3號線準備去杭州紅山動物園玩，計劃在回來的時候也順便去雞鳴寺和玄武湖看看，沒想到，在地鐵上突然有一個女子指著他們報警稱他們一家人在用雞鳴寺暗諷他，讓他們感到很無語。



該名女遊客回憶，當地鐵行駛到離雞鳴寺站沒有幾分鐘的時候，一個穿粉色衣服的女子從旁邊經過後，又突然衝回他們的面前，說他們剛剛討論「雞鳴寺」就是在暗諷她，隨後撥通報了警電話，對著電話裏喊叫，說遊客一家人太沒有素質了，用「雞鳴寺」這個地方暗諷她。

兩邊人馬隨後在地鐵上爆發爭吵，該女子稱「那我對著你一直說雞雞雞的話你樂意啊？」，該女遊客強調只是在說地鐵站名，但該女子仍堅持報警。

據了解，雞鳴寺（Jiming Temple）位於南京市玄武區雞籠山東麓山阜上，又稱古雞鳴寺，始建於西晉永康元年（300年），已有一千七百多年的歷史，是南京最古老的梵剎和皇家寺廟之一。

網民點睇：

千萬別來南寧，我們有大雞村還有小雞村咧，我的天啊，不得應激成啥樣。

我認為司法機關不能把所有的誣告都解讀為是誤會，對這種報假警和誣告的現象該打擊的還是要打擊。

居然有人因為小朋友報了個地名“雞鳴寺”就破防，她還說人家小朋友暗諷她是雞，真是有被害妄想症了！！希望來我們南京玩兒的這一家人別被她影響心情了，祝願玩得開心～！

