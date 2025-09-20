金價高企　中國最大黃金集散地深圳水貝卻傳爆結業潮？行家揭真相

近日，國內最大的黃金珠寶集散地——深圳水貝被曝出有黃金原料供應商「爆雷走佬」，捲走鉅額貨款。實際情況如何？



深圳水貝興隆黃金珠寶大廈6樓，是此次「爆雷走佬」的粵寶鑫金料商的店鋪所在地，現場大門緊閉，貼着封條，粵寶鑫的招牌目前是被拆除的狀態。央視記者劉小寒記者通過周邊的商戶了解到，9月12日該門店還在正常營業，9月13日上午突然就人去樓空。

深圳水貝是國內最大的黃金珠寶集散地。（央視新聞）

9月13日，多名黃金商戶向深圳警方報案，稱向「粵寶鑫」支付大額預付款後，公司負責人失聯。水貝黃金商戶王先生指：

我們眾多受害者自發組織了一個群，最多的被捲走大概價值400萬元（人民幣，下同），被捲走幾十萬元的受害者超級多。這個群受害者有400人左右，還有人在加進來，還有很多從外地過來的受害者。

天眼查訊息顯示，粵寶鑫全稱為「深圳市粵寶鑫貴金屬有限公司」，成立於2023年8月。作為水貝市場規模較大的黃金原料中間商，粵寶鑫為下游加工商戶提供黃金原料。

此外，也有不少外地商戶會將回收的黃金郵寄給粵寶鑫進行結算。新疆黃金首飾店商戶雷先生表示：

9月10日給它寄了1.2公斤黃金，9月12日早上到的，9月13日中午開始慢慢聯繫不上。我們這種寄了黃金舊料的，相當於把我們的黃金吞了，金額達到80萬元左右。

記者多次撥打天眼查顯示的粵寶鑫公司聯繫電話，但始終無人接聽。

目前，部分受害者已聯合向深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所報案。警方已正式受理案件，正在對涉案公司的資金流向、相關人員情況進行調查。

記者實探：水貝市場未現「走佬潮」 有金料商發公告清算

粵寶鑫停業後，曾有市場傳言稱「水貝市場金料商出現走佬潮」，目前這些金料商經營情況到底如何？記者來到網傳單名中一家位於水貝萬山珠寶商業中心的黃金原料供應商門店，在現場看到該商戶處於關門休業的狀態。

水貝黃金商戶馬先生稱：「君豪卷跑了我655萬元，粵寶鑫是卷跑了我290萬元，我打了款，黃金也沒給我，款也沒給我退。」記者了解到，目前已有多家黃金原料供應商在網上發公告，稱公司由於經營不善，導致鉅額虧損，正在進行清算工作，所有訂單存料按照9月13日融通金金價全部結算。隨後記者也來到一家發布公告的黃金原料供應商了解情況，該負責人表示，公司資金鍊確實已經斷裂，無法履行與下游商家的合同，目前已經在變賣個人資產去還債。

我們也沒有跑，打算把客戶的錢全部清算，該欠的賬都還掉。一直在清算，現在基本上清算完了，這次虧了7000多萬元。 仁成貴金屬有限公司負責人

此外，記者還發現，部分網傳名單中的企業仍在營業。廣東深圳市黃金珠寶首飾行業協會秘書長張文揚表示，網絡傳言存在誇大、不實情況：

網絡上有關水貝多家黃金企業爆雷走佬的傳言，經我們實地走訪，網傳名單中的多家企業目前仍正常經營。目前針對個別出現問題的企業，公安部門已依法介入，涉及商戶可以通過法律途徑維權。

金料商「爆雷」背後：飆漲的金價與高槓杆的「鎖價」交易

今年以來，國際金價屢創新高。9月19日，深圳水貝金價為835元/克，半年時間內水貝金價每克已漲超120元。此次深圳水貝部分金料商「爆雷」事件背後，有哪些原因？記者獲得的一份粵寶鑫貴金屬貨物料購銷協議顯示，粵寶鑫涉及貨物銷售、貨物回收兩方面業務，兩個交易方向均可交付定金鎖價。定金的金額，為下單時鎖定黃金價格計算貨物總價的一定比例。一般而言，雙方需在下單日起7日完成交易。

據了解，「鎖價」模式在深圳水貝較為常見，這種模式本是為了應對金價波動。一個合規的貿易商，在與客戶鎖定價格後，為了規避價格波動的風險，會立刻在正規的期貨或現貨市場進行反向操作，即「對沖」。但實際操作中，部分金料商卻藉機進行變相做空或做多交易。

以做空交易為例，客戶以790元/克的價格鎖價下定金，一些金料商預計金價會下跌，不即時購入對應價格的黃金交貨，而是放「空倉」，等交貨時再購買更低價的黃金交付給客戶。如價格按預期下跌，金料商可以獲得其中差價盈利。然而，近期，國際金價屢創新高，遠超他們收取預付款時的價格，巨大的缺口使其根本無法交付實物。

深圳水貝是國內最大的黃金珠寶集散地。（央視新聞）

記者進一步調查發現，部分金料商的「鎖價」交易背後，還疊加着高槓杆風險。在這些金料商的App或者小程序中，一些下游黃金商戶，甚至是散戶，僅需向金料商支付相當於黃金實際價格約2.4%~3%的定金，就能鎖定金價。理想狀態下，金價上漲後，客戶可按鎖定的價格補足尾款提貨，或直接結算差價獲利。與正常黃金期貨交易高達10%以上的保證金相比，這一模式門檻更低。

法律人士表示，這種模式可能認定為變相期貨交易，涉嫌非法經營罪。而對於投資者來說，高槓杆的鎖價交易背後暗藏巨大風險。