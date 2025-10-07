廣西多車連環相撞致2死3傷　一家四口兩姊妹喪生　母重傷至今未醒

10月4日晚，廣西玉林興業縣深南高速G0412路段發生一宗多車相撞事故，造成2人死亡、3人受傷，其中兩輛車起火燃燒。現場火勢其後已被撲滅，事故原因仍在調查中。



據央視新聞報道，事故發生於當晚7時至8時許。多名途經車主表示，事發時「好幾輛車相互碰撞在一起，損壞嚴重，還有車撞到緊急車道的護欄邊上」，現場一度混亂。

有車主回憶，約在晚上7時05分經過現場時，看到一輛黑色汽車撞進綠化帶，車身一半陷入其中、一半停在車道上，但車輛並未開啟雙閃，也未設警示標誌。由於天色昏暗，該車顏色不易辨認，後方來車煞車不及險些追撞。該車主出於安全考慮離開現場，並於19時14分報警。

約半小時後，陸續有車主拍攝到多車追尾的畫面。行車記錄儀顯示，靠左第一條車道停有一輛黑車，後方車輛疑因視線不清避讓不及相撞。有車主形容：「剛開始有點堵，沒人放三角警示牌，車都癱在應急車道。」

另一名在19時38分經過的車主稱，當時應急車道已停了十多輛車，「不知是事故車還是幫忙的人」，現場尚未起火。他說：「我是看第三車道和應急車道的車雙閃，才預判前面有事故。」

隨後有路人於晚上8時04分看到起火現場，並在8時17分拍下車輛被火焰吞沒的畫面。事發後，有目擊者感嘆：「當時以為人都下車了才離開，沒想到還有人被困在車裡。」

興業縣警方通報，事故造成2死3傷。

興業公安其後通報，事故涉及五車追尾，造成2死3傷，事發路段已於當晚恢復通行。

據遇難者親屬透露，死者是她的堂兄一家四口，當時從廣西貴港平南出發自駕出遊，駕駛一輛黃色小車經過事發路段。家屬稱，堂兄兩名女兒不幸遇難，其中一名就讀小學六年級，另一個孩子只有四五歲；堂嫂被送往玉林市區醫院搶救，「燒得很嚴重」。

玉林市殯儀館人員表示，曾從現場接回兩名燒傷嚴重的遇難者，其中一人為小孩，另一人身份暫難辨認。

10月7日上午，《極目新聞》聯絡遇難者家屬，對方表示，當時車上共四人，堂兄本人無礙，堂嫂仍在昏迷，兩名女兒後事尚未處理。對於車禍的其他信息，家屬則不願過多透露。