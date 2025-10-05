廣西多車連撞2死3傷　一家四口旅遊遇車禍　兩女兒遇難妻子燒傷

10月4日，廣西玉林一高速公路發生多車連環相撞，造成2死3傷。死者親屬稱，堂哥一家去旅遊出事，兩名女兒遇難；堂嫂燒傷嚴重，仍在留院治療。



據網傳消息稱，事發路段有十幾輛車相撞，其中5、6輛車損毀嚴重，有車輛被燒得只剩車架，「車裏的人包括孩子兇多吉少」，現場散落很多車輛殘骸。

至少有5、6輛車被嚴重撞毀，現場散落很多車輛殘骸。（華商報大風新聞）

有車輛燃起熊熊大火。（瀟湘晨報）

《央視新聞》報道，10月4日晚上8時許，深南高速G0412廣西玉林興業縣路段發生一宗多車相撞、兩車起火的交通事故，經核實了解，交通事故造成2人死亡，3人正在醫院治療。

《瀟湘晨報》報道，10月5日，一名在事故發生後經過現場的車主稱，他路過時只見現場一片狼藉，大家都在救援，「好幾輛車相互碰撞在一起損壞挺嚴重的，還有幾輛撞到緊急車道的護欄邊上」。

多車連環相撞後起火。（瀟湘晨報）

事故後，有車輛燃起熊熊大火。（華商報大風新聞）

遇難者親屬透露，其堂哥一家四口是自駕從廣西貴港平南縣出發去旅遊經過事發路段。他在家族群內得悉他們出事的消息，稱堂哥兩名女兒均遇難，一名正念小學6年級，另一名則年約4、5歲；堂嫂也轉到玉林市的醫院治療，「堂嫂燒得很嚴重」。

玉林市殯儀館工作人員稱，昨晚從車禍現場接到兩名燒傷嚴重的遇難者，其中一名是小孩，另一名無法辨別，詳情還需詢問交警。興業縣交警大隊工作人員稱，事故正在處理中，暫時不便透露。