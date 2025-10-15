中國黑導遊泰國恐嚇同胞消費被捕　竟是慣犯7年前曾迫購買乳膠枕

一段中國遊客在泰國被威脅購物的影片近日瘋傳。一名說普通話的導遊在泰國的旅遊巴上向遊客放話威脅稱，「今天晚上你我就讓你回不了中國」。據最新消息，事後該名無合法導遊證的中國男子已被泰國警方拘捕，他承認因遊客購物太少無法獲得回扣而恐嚇遊客。



一名說普通話的導遊在泰國的旅遊巴上威脅遊客。（影片截圖）

內媒《三湘都市報》14日報道，影片瘋傳後，泰國國家旅遊局表示將嚴肅處理涉事導遊和旅行社。泰國旅遊警察第一局代理局長親自帶隊調查。

涉事導遊已被捕，他承認因遊客購物太少無法獲得回扣而恐嚇遊客。此外，涉事旅行社的兩名負責人也因非法從事導遊行業工作被捕，面臨最高2年監禁和50萬泰銖（約12萬元港幣）的罰款。

該名導遊叫李海，是中國籍公民，無合法導遊證，長期在泰國非法執業。他被曝通過低價旅行團吸引遊客，行程中頻繁安排購物點並收取回扣，還曾對不消費遊客採取言語威脅、限制人身自由等手段。

在2018年，李海也曾因辱駡遊客、強迫購買乳膠枕被泰國警方逮捕，涉事旅行社的泰籍負責人同時被拘。

中國駐泰國大使館提醒廣大赴泰遊客，切勿相信「低價遊」，參團遊請選擇有出境遊經營資格、信譽良好的正規旅行社和質價相符的旅遊產品，簽訂正規合同。根據泰國有關法律，不允許外國公民在泰國從事導遊職業。

據早前報道，網傳影片顯示，在一輛旅遊巴上，一名穿紫色上衣的男導遊手持咪高峰向車上的團員說話，當時旁邊有另外一名中年男子不斷勸阻。

紫衣男不停以手指指向團員，並且語氣惡劣地表示：「我現在告訴你，這個大哥勸我，我這口氣忍了，一會兒到免稅店，你堅決上不了車，我告訴你，今天晚上我就讓你回不了中國。」之後更要求拍片者刪除影片。

律師：可向當地大使館反映

內媒《大河報》報道，有內地律師指，根據中國《旅遊法》規定，遊客有權拒絕強制消費，該導遊行為已違法。若中國公民在外國旅遊安全受到威脅，可向當地大使館反映。