雲南兩男持改裝槍支學野雞叫打獵　惟打中對方終雙雙獲刑

雲南一名男子以模仿野雞的叫聲，用自製火藥槍打獵，惟誤將附近另一名同樣以模仿野雞叫聲打獵的男子打傷，兩人最終雙雙獲刑。周三（10月15日），最高人民法院揭露了詳細案情。



雲南兩男持改裝槍支學野雞叫打獵。（示意圖片/視覺中國）

案情顯示，2016年，羅某甲在雲南省瀾滄縣城客運站旁一五金店內購得射釘器後，在自家使用切割機、電焊機等工具改製成1支火藥槍並長期持有。

2023年4月2日下午6時許，人羅某乙攜帶1支射釘器改製的火藥槍，在雲南省瀾滄縣羅某甲家茶地窩棚處，利用擴音器模仿野雞叫聲的方式打獵，其間，誤將同樣持改製火藥槍模仿野雞叫聲在附近打獵的羅某甲打傷，致羅某甲輕傷。

翌日2時，羅某乙讓村幹部幫忙報警，並帶領民警到羅某甲家茶地查獲羅某乙藏匿的改製火藥槍1支、擴音器1個、金屬彈丸2瓶。

同時，羅某乙還揭發羅某甲亦藏匿槍支，之後民警在羅某甲家茶地芭蕉棚處檢獲羅某甲非法製造的火藥槍。5月12日，經民警電話通知，羅某甲到派出所接受調查，並如實供述自己的罪行。

瀾滄拉祜族自治縣人民法院。（網上圖片）

雲南省瀾滄拉祜族自治縣人民法院審理認為，被告羅某甲違反國家槍支管理規定，非法製造槍支，其行為已構成非法製造槍支罪。被告羅某乙違反國家槍支管理規定，非法持有槍支，其行為已構成非法持有槍支罪。

羅某甲、羅某乙犯罪後在尚未受到司法機關訊問、未被採取強制措施時，自動投案，並如實供述自己的罪行，是自首，對羅某甲予以減輕處罰，對羅某乙予以從輕處罰。羅某乙揭發他人犯罪行為，查證屬實，具有立功表現，予以從輕處罰。

2023年7月21日，法院以非法製造槍支罪對被告羅某甲判處有期徒刑二年，以非法持有槍支罪對被告羅某乙判處有期徒刑八個月。

最高法表示，槍支具有巨大破壞性和殺傷力，中國對槍支、彈藥實行嚴格的管理制度，禁止任何單位或者個人違反法律規定持有、製造、買賣、運輸、出租、出借槍支。非法製造槍支、非法持有槍支具有巨大的潛在危險和社會隱患，直接影響社會安定和人民群眾生命財產安全。

該案中，被告羅某甲非法製造槍支、羅某乙非法持有槍支，在打獵過程中，羅某乙持射釘器改製的火藥槍誤傷羅某甲，造成羅某甲輕傷的後果，一方面反映射釘器改製火藥槍的威力不容小視，另一方面反映二被告對非法製造、持有射釘器改制火藥槍的危害性認識不足。