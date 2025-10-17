被傳「3女帶4孩續麵」引發網暴　當事人首露臉：未收道歉將提告

周四（16日），河南鄭州「3女帶4孩續麵」事件迎來新進展。當事顧客馬女士透過社交賬號首次公開露臉，回應事件後續。她指責麵館老闆至今未履行道歉承諾，兩月來家人持續遭受網絡暴力，身心飽受折磨。目前，她已向法院遞交民事訴狀，並計劃提起誹謗罪告訴，不會和解。



馬女士在影片中表示，事件發生於8月13日，至今已兩個月。她和家人面臨巨大精神壓力，讓自己一直處於抑鬱狀態。她強調，從未收到麵館老闆的當面道歉，期間網友侮辱謾罵不斷，甚至有人罵孩子，將不實信息添油加醋寫成小作文在網上傳播，直到現在還掛在網上。儘管如此，她也感謝支持她的網友，相信這個世界一定是美好的、善良的。

接受採訪時，馬女士詳述網暴細節。9月23日，麵館老闆發布影片，宣布永久關店，並承諾親自道歉及賠償。但截至10月16日，她既未見到老闆本人，也未接到任何電話。事件曝光後，她與孩子面部被公開，引發鋪天蓋地的謾罵，網友指責她「故意敲詐、拿孩子當工具」、「哭慘、素質低下」、「不要臉」，甚至陰陽怪氣稱她把麵館搞倒閉。馬女士分享私信截圖，顯示惡意訊息如「你用小孩去敲詐別人，你們都會一起下地獄，不得好死」、「你是真賤」、「人家店員因為你沒有工作了，你怎麼不去死？」等，網絡暴力至今未止。

回顧事件，今年8月，鄭州一麵館老闆因續麵糾紛，將馬女士及其孩子影片上傳網絡，配文「只點了一碗麵」、「顧客消費70餘元」，引發輿論譁然，導致馬女士一家被網暴。馬女士隨後晒出140餘元賬單反擊，輿論迅速倒戈，麵館被迫關停。9月下旬，老闆發布致歉影片，承認事件造成當事人傷害，並重申將親自賠禮道歉、補償並永久閉店。

馬女士表示，已將民事訴狀提交法院，等待立案。後續她將提供更多證據，正式起訴麵館老闆誹謗罪，絕不和解。