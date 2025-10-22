上海地鐵乘客強行擠進座位兼口出惡言　法院：賠禮道歉

隨著上海地鐵日均客流量突破千萬，車廂擁擠成為常態。然而，個別乘客因擁擠引發爭執，甚至對簿公堂。周三（22日），內媒從上海鐵路運輸法院獲悉，該院近日審結了一起因地鐵座位引發的人格權糾紛案。



2025年4月，上海某地鐵站內，李某登車後坐到一個僅半人寬的座位，擠壓到旁邊乘客張某的大腿。張某出聲提醒，但李某不僅未道歉，還否認擠壓事實，並對張某惡語相向，雙方爭執升級。民警到場後將二人帶至派出所調查並製作筆錄。事後，張某將李某告上上海鐵路運輸法院，要求李某公開道歉並賠償精神損失。

法院審理認為，人格權包括身體權、健康權、名譽權等，受法律保護。受害人若遭受侵害，可依法要求行為人承擔賠禮道歉等責任。本案中，李某明知座位狹窄仍強行坐下，擠壓張某身體，影響其正常乘車，且未表達歉意，反而與張某爭吵，導致矛盾升級，造成不良社會影響。法院強調，公民應遵守公共秩序，弘揚文明友善的社會風尚，因此支持張某要求李某道歉的訴求。但張某未能證明李某行為造成嚴重精神損害，其精神損失賠償請求缺乏依據，法院未予支持。

最終，法院判決李某以書面形式向張某賠禮道歉，駁回張某其他訴求。目前，該判決已生效。